Die Kin­der in Ober­ös­ter­reich zäh­len jetzt schon die Tage bis zu den Feri­en – für vie­le Eltern heißt es bis dahin noch eine Betreu­ung zu orga­ni­sie­ren. Denn neun Wochen Schul­fe­ri­en zu über­brü­cken ist nicht immer ganz leicht. Die Ober­ös­ter­rei­chi­sche Gesund­heits­hol­ding bie­tet daher an allen Stand­or­ten eine Som­mer­kin­der­be­treu­ung an, um ihre Mit­ar­bei­te­rIn­nen zu ent­las­ten und bei der Betreu­ung zu unter­stüt­zen. Ins­ge­samt wur­den dafür mehr als 330 Kin­der angemeldet.

Für die OÖG stellt die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf einen hohen Wert dar – alle Kli­ni­ken sind als fami­li­en­freund­li­cher Arbeit­ge­ber zer­ti­fi­ziert. Dem­entspre­chend möch­te die OÖG auch in den Som­mer­fe­ri­en ihre Mit­ar­bei­te­rIn­nen best­mög­lich unter­stüt­zen und ent­las­ten und bie­tet daher an allen Stand­or­ten – teil­wei­se schon seit vie­len Jah­ren – eine Som­mer-Kin­der­be­treu­ung an.

„Auf unse­rem Weg zum gemein­sa­men Ziel, Ober­ös­ter­reich zum Kin­der­land Nr. 1 zu machen, haben wir für unse­re Jüngs­ten und deren Fami­li­en wich­ti­ge Ver­bes­se­run­gen erzielt. Die Öff­nungs­zei­ten wur­den aus­ge­wei­tet: Alle Kin­der­gär­ten, Krab­bel­stu­ben und Hor­te in Ober­ös­ter­reich sind nun min­des­tens 47 Wochen im Jahr geöff­net. Mit der betrieb­li­chen Kin­der­be­treu­ung in den Feri­en, unter­stüt­zen wir nun vor allem Fami­li­en mit älte­ren Kin­dern, um auch die­se zu ent­las­ten und die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf wei­ter zu ver­bes­sern“, ist Gesund­heits- und Bil­dungs­re­fe­ren­tin LH-Stv.in Mag.a Chris­ti­ne Haber­lan­der vom OÖG-Ange­bot begeistert.

„Die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf ist uns als Ober­ös­ter­rei­chi­sche Gesund­heits­hol­ding ein zen­tra­les Anlie­gen. Wir möch­ten daher unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter mit dem Kin­der­be­treu­ungs­an­ge­bot in unse­ren Kli­ni­ken best­mög­lich unter­stüt­zen und das mög­lichst fle­xi­bel. Gera­de in den Som­mer­fe­ri­en steigt hier der Bedarf enorm. Dem­entspre­chend sorgt das Ange­bot der Som­mer­be­treu­ung nicht nur für ein abwechs­lungs­rei­ches Feri­en­pro­gramm für die Kin­der, son­dern ent­las­tet auch unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter“, so Mag. Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung in der OÖG.

Einen Über­blick über die ein­zel­nen Ange­bo­te der Stand­or­te fin­den Sie auf der OÖG- Web­site: Kin­der­be­treu­ung — ooeg.at

Erst­mals auch Som­mer­be­treu­ung im Kep­ler Universitätsklinikum

Neben der ganz­jäh­ri­gen Kin­der­be­treu­ung am Neu­ro­med Cam­pus des Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums (KUK) sowie der Tages­müt­ter-Betreu­ung am Med Cam­pus gibt es im KUK heu­er erst­mals auch eine Som­mer­be­treu­ung. Ins­ge­samt rund 50 Kin­der im Alter zwi­schen 1 und 12 Jah­ren wur­den dafür ange­mel­det. Die Betreu­ung steht in den gan­zen Som­mer­fe­ri­en sowohl am Med Cam­pus – im Gebäu­de der FH für Gesund­heits­be­ru­fe – sowie am Neu­ro­med Cam­pus zur Ver­fü­gung. Der Ver­ein Tages­müt­ter küm­mert sich dort lie­be­voll um die Kin­der der Mit­ar­bei­te­rIn­nen und sorgt mit einem bun­ten Pro­gramm für Spaß und Abwechs­lung. Vom Baby­nest für die ganz Klei­nen bis zum Wuz­zel­tisch für die Grö­ße­ren ist alles da. Dazu sind Aus­flü­ge zum Fuß­ball­platz, Mini­golf aber auch Ein­bli­cke in den Kli­nik­all­tag (Phy­sio­the­ra­pie, Gips­zim­mer, Ret­tungs­au­to etc.) geplant.

Nach Kirch­dorf nun auch Som­mer­be­treu­ung in Steyr

Auch am Pyhrn-Eisen­wur­zen Kli­ni­kum ist es heu­er erst­mals gelun­gen an bei­den Stand­or­ten eine Som­mer­be­treu­ung anzu­bie­ten. Am Stand­ort Steyr kön­nen erst­mals – neben der ganz­jäh­ri­gen Betreu­ung im Betriebs­kin­der­gar­ten und der Betriebs­krab­bel­stu­be – von Ende Juli bis Ende August (5 Wochen) pro Tag bis zu 16 Kin­der im Alter zwi­schen sechs und zehn Jah­ren betreut wer­den. Das neue Ange­bot wird so gut ange­nom­men, dass die letz­ten bei­den August­wo­chen sogar alle Plät­ze gebucht sind. Die Kin­der wer­den im Kli­ni­kum durch Mit­ar­bei­te­rIn­nen des OÖ. Fami­li­en­bun­des betreut. Neben Spie­len und Bas­teln in den Betreu­ungs­räu­men ste­hen im Außen­be­reich Spiel­flä­chen, z.B. ein Spiel­platz, zur Ver­fü­gung und auch Aus­flü­ge sind geplant. Auch in Kirch­dorf sind heu­er wie­der zehn Kin­der für die Som­mer­be­treu­ung ange­mel­det – mög­lich wären bis zu 20. Auch dort erfolgt die Betreu­ung der 4 bis 12-Jäh­ri­gen durch Tages­müt­ter des OÖ. Fami­li­en­bun­des – von Feri­en­start bis Ende August. Genutzt wer­den dafür Räum­lich­kei­ten der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge. Dar­über hin­aus sind Aus­flü­ge geplant, z.B. ins Frei­bad oder ein Besuch beim Roten Kreuz.

Seit 13 Jah­ren sor­gen­freie Feri­en am Kli­ni­kum Schärding

Am Kli­ni­kum Schär­ding steht den Mit­ar­bei­te­rIn­nen die Som­mer­be­treu­ung schon zum mitt­ler­wei­le 13. Mal zur Ver­fü­gung. Ins­ge­samt rund 60 Kin­der wer­den heu­er durch den Ver­ein Tages­müt­ter Inn­vier­tel von Mit­te Juli bis Ende August betreut. Abhän­gig vom Alter gibt es für die Kids Spaß und Action im Ver­an­stal­tungs­saal des Kli­ni­kums oder in der „Vil­la Scar­dy“, wo auch die ganz­jäh­ri­ge Betreu­ung unter­ge­bracht ist. Neben Bas­teln, Lesen, Sin­gen und Tan­zen sind auch heu­er wie­der vie­le Aus­flü­ge geplant. Ein beson­de­res High­light ist auch immer das gemein­sa­me Essen im Spei­se­saal des Kli­ni­kums mit den älte­ren Kin­dern, wo sie dann auch so man­chen Eltern­teil treffen.

Vom Besuch bei den Rin­dern bis zur Zaubershow

Ins­ge­samt rund 70 Kin­der wer­den heu­er in den Som­mer­fe­ri­en am Kli­ni­kum Frei­stadt betreut, davon besu­chen 20 die Kin­der­be­treu­ung ganz­jäh­rig. Die Tages­müt­ter wer­den dafür im Juli und August von Prak­ti­kan­tIn­nen des Kli­ni­kums und dem Ver­ein „Akti­on Tages­müt­ter OÖ“ unter­stützt. Am Pro­gramm ste­hen je nach Alter der Kin­der und Wet­ter viel Bewe­gung im Frei­en, Gesell­schafts­spie­le, Bas­teln etc., aber auch Ent­de­ckungs­rei­sen in den nahe­lie­gen­den Wald oder der Besuch der Feu­er­wehr, beim Not­arzt-Team und der Tie­re im Rin­der­zucht­ver­band. Ein High­light wird auch sicher die geplan­te Zaubershow.

Am Kli­ni­kum Rohr­bach sind sie­ben Kin­der im Alter zwi­schen 5 und 11 Jah­ren für die heu­ri­ge Som­mer­be­treu­ung ange­mel­det. Das Ange­bot steht von Ende Juli bis Ende August zur Ver­fü­gung. Die Kin­der wer­den in die­ser Zeit im Kin­der­gar­ten Berg betreut.

Neun Wochen Spaß für die Kids am Salz­kam­mer­gut Klinikum

Am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum sor­gen Tages­müt­ter der Akti­on Tages­müt­ter die gesam­ten Som­mer­fe­ri­en über an allen drei Stand­or­ten für die Som­mer­be­treu­ung. Ins­ge­samt wur­den mehr als 110 Kin­der ange­mel­det. Sie wer­den stand­ort­ab­hän­gig direkt am Kli­ni­kum oder in der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge unter­ge­bracht. Für Spaß sor­gen neben Spie­len und Bas­teln auch Wan­de­run­gen mit Lamas, Spa­zier­gän­ge, Hun­de­be­su­che, oder auch Erkun­dun­gen im Kli­ni­kum (Besuch der Unfall­am­bu­lanz, Rettung,…).

Neben der Som­mer­be­treu­ung bestehen an fast allen Kli­ni­ken aber auch das gan­ze Jahr über Betreu­ungs­plät­ze für die Kin­der der OÖG-Mit­ar­bei­te­rIn­nen. Die Kin­der spie­len, lachen und ler­nen je nach Stand­ort ent­we­der direkt im Kli­ni­kum oder in unmit­tel­ba­rer Nähe — nur weni­ge Geh­mi­nu­ten vom Kli­ni­kum ent­fernt, wäh­rend sich ihre Mamas oder Papas gleich neben­an voll auf ihre wert­vol­le Arbeit für die Gesund­heit der Men­schen kon­zen­trie­ren können.