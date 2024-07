In Grün­au im Alm­tal wird am Sams­tag die Such­ak­ti­on nach der abgän­gi­gen 64-jäh­ri­gen Berg­wan­de­rin fort­ge­setzt. Ein Groß­auf­ge­bot der Berg­ret­tung steht im Einsatz.

Seit ver­gan­ge­nen Sonn­tag ist eine 64-Jäh­ri­ge in Grün­au im Alm­tal abgän­gig. Die Frau star­te­te gemein­sam mit ihrem Mann, nach kur­zer Zeit ver­lo­ren sich die bei­den aus den Augen. Der Mann ging offen­bar vor­aus, war­te­te auf der Wel­ser Hüt­te und stieg — nach­dem die 64-Jäh­ri­ge nicht ein­traf — zurück zum Almtlaer­haus. Als die Frau auch nach dem Wet­ter­um­schwung nicht ein­traf alar­mier­te er die Ein­satz­kräf­te. In der Nacht auf Mon­tag wur­de dann trotz zeit­wei­se strö­men­den Regens gesucht.

Die Suche wur­de dann am Mon­tag und Diens­tag fort­ge­setzt. Auch am Frei­tag such­te man erneut nach der Abgän­gi­gen. Bis­lang ver­lie­fen alle Such­maß­nah­men ohne Erfolg. Am Sams­tag star­te­te nun ein Groß­auf­ge­bot der Berg­ret­tungs­kräf­te mit zahl­rei­chen Such­hun­den erneut eine groß­an­ge­leg­te Suchaktion.

Die Feu­er­wehr steht eben­so im Ein­satz, sie hat eine Ein­satz­zen­tra­le errich­tet, genau­so wie die Poli­zei. Der Poli­zei­hub­schrau­ber war zudem am Ein­satz­ort um bei der Suche zu unterstützen.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber