Am Sonn­tag­mor­gen star­te­ten zwei Trail­run­ner aus dem Bezirk Gmun­den zu einer anspruchs­vol­len Tour von Eben­see am Traun­see in Rich­tung Peter­gupf. Die geplan­te Über­schrei­tung der Hohen Schrott ende­te jedoch abrupt, als einer der Läu­fer schwer stürzte.

Um 07:15 Uhr mach­ten sich zwei Trail­run­ner im Alter von 28 und 31 Jah­ren auf den Weg, um die Hohe Schrott zu über­schrei­ten, eine Rou­te, die bis nach Bad Ischl führt. Nach dem Errei­chen des 1.647 Meter hohen Peter­gupf setz­ten die bei­den ihren Lauf in Rich­tung Bann­ko­gel fort. Rund 200 Meter unter­halb des Gip­fels ver­knö­chel­te der 28-Jäh­ri­ge jedoch und ver­spür­te sofort Schmer­zen im lin­ken Knöchel.

Bergretter rückten aus

Obwohl der Ver­letz­te und sein Beglei­ter es noch bis zur Brom­bergalm schaff­ten, wur­de um 09:20 Uhr ein Not­ruf abge­setzt, da ein Wei­ter­kom­men unmög­lich war. Sechs Mit­glie­der der Berg­ret­tung mach­ten sich sofort auf den Weg zur Brom­bergalm. Sie ver­sorg­ten den Ver­letz­ten und brach­ten ihn sicher ins Tal.

Medizinische Versorgung und Appell der Polizei

Vom Tal aus wur­de der ver­letz­te Läu­fer vom Roten Kreuz ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht. Dank des schnel­len Ein­grei­fens der Berg­ret­tung konn­te der Mann rasch medi­zi­nisch ver­sorgt werden.

Die Poli­zei erin­nert in die­sem Zusam­men­hang an die Wich­tig­keit einer gründ­li­chen Vor­be­rei­tung und Vor­sicht bei Berg­läu­fen, ins­be­son­de­re in anspruchs­vol­lem Gelän­de. Trail­run­ner soll­ten stets auf ihre Tritt­si­cher­heit ach­ten und bei Ver­let­zun­gen sofort Hil­fe rufen, um Schlim­me­res zu vermeiden.

Quel­le: LPD OÖ