Vom 06.–07.07. wur­den im Pfer­de­zen­trum Stadl-Pau­ra die Bun­des­meis­ter­schaf­ten der Länd­li­chen Rei­ter Dres­sur aus­ge­tra­gen. Ste­fa­nie Auin­ger vom Uni­on Reit­ver­ein Traun­see und ihr Öster­rei­chi­scher Warm­blut­wal­lach Dio D’Oro waren in der höchs­ten Klas­se (R4/RD4) am Start und erreich­ten in bei­den Teil­be­wer­ben eine per­sön­li­che Best­leis­tung von über 69%. In einem stark besetz­ten Teil­neh­mer­feld konn­ten die bei­den einen nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Drei­fach­sieg ver­hin­dern und sicher­ten sich mit Rang zwei in der Gesamt­wer­tung die Sil­ber­me­dail­le und somit den Vize-Bun­des­meis­ter­ti­tel. Die­ser Erfolg bestä­tigt erneut die Top­form des Paa­res, das auf­grund ihrer her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen im ver­gan­ge­nen Jahr auch in die­ser Sai­son wie­der in den OÖ Dres­sur­lan­des­ka­der beru­fen wurde.