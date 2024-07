„Wir“ – das ist die Vöck­la­b­ridge Pocket Band — tre­ten am Frei­tag, 5.7.2024 um 20:00 im Schloss­hof Puch­heim auf.

Die For­ma­ti­on ist aus einer Leh­rer-Schü­ler­band der BHAK/BHAS Vöck­la­bruck (heu­te: Busi­ness School Vöck­la­bruck) ent­stan­den und hieß seit 2005 HACom­bo (dazu gibt es eine nicht mehr ganz aktu­el­le Web­site mit Fotos, Vide­os usw.: https://hacombo.jimdofree.com/home/); es musi­zie­ren dar­in nach wie vor akti­ve und ehe­ma­li­ge Leh­rer sowie akti­ve und ehe­ma­li­ge Schüler*innen der Schule.

Mitt­ler­wei­le wird das Pro­jekt von qua­si „Schul­frem­den“ ergänzt, also haben wir uns heu­er in „Vöck­la­b­ridge Pocket Band“ umbenannt.

Alle Musiker*innen stam­men aus dem Bezirk Vöck­la­bruck bzw. leben hier.

Das Beson­de­re an der Vöck­la­b­ridge Pocket Band ist einer­seits die per­so­nel­le Zusam­men­set­zung (in einer Alters­span­ne von 17 bis Mit­te 70 musi­zie­ren Pro­fes­sio­nis­ten gemein­sam mit Ama­teu­ren; das ver­bin­den­de Ele­ment: die Freu­de am Musi­zie­ren), ande­rer­seits die Viel­falt und Unter­schied­lich­keit der Stücke.

Das Reper­toire umfasst Songs aus den Berei­chen Blues, Jazz, Latin und Soul (James Brown, Van Mor­ri­son, Amy Wine­house, Tom Waits, Sam Coo­ke usw.) sowie die eine oder ande­re Pop- bzw. Rock’n’Roll-Num­mer (etwa von Caro Emer­ald oder Carl Per­kins).

Die „Vöck­la­b­ridge Pocket Band“ besteht der­zeit aus 11 Personen:

e‑git Chris­ti­an Hawle

e‑piano Jens Andersen

e‑bass Björn Gossmann

drums Peter Favretti

trumpet Chris Reisinger

trom­bo­ne Her­bert Kasper

alt­sax Robert Huber

bari­sax Rein­hard Karzel

voc Kathi Rei­ter, Soma Hoss­ei­ni, Marc Höchtl