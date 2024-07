Erst im letz­ten Jahr stell­ten die Vöck­la­bru­cker Schwim­mer mit 61x Edel­me­tall einen neu­en SVV-Medail­len­re­kord bei Lan­des­meis­ter­schaf­ten auf. Im heu­ri­gen Jahr ver­bes­ser­ten sie die­sen bei den OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Wels am 29./30.06., auf sage und schrei­be 87 Medail­len! Die­se star­ke Leis­tung bedeu­te­te wie im Vor­jahr den zwei­ten Rang im Medail­len­spie­gel hin­ter dem ASV Linz.

Die 19 Gold­me­dail­len­ge­win­ner des SVV sind dabei quer über alle Alters­klas­sen zu fin­den. Das SVV-High­light stell­te der Dop­pel­sieg von Johan­na Maak und Pia Part über 100 m Rücken dar. Zusätz­lich schnapp­te sich die 18-jäh­ri­ge Johan­na Maak einen wei­te­ren OÖ Lan­des­meis­ter­ti­tel in der All­ge­mei­nen Klas­se über 50 m Rücken, und sie bewies mit einem drit­ten Rang im Bewerb 50 m Schmet­ter­ling ihre Viel­sei­tig­keit. Auch die 16 Jah­re alte Pia Part errang zusätz­lich über die kräf­te­zeh­ren­den 200 m Schmet­ter­ling einen OÖ Lan­des­meis­ter­ti­tel. Über 200 m Rücken konn­te sie sich zusätz­lich zu 100 m Rücken, eben­so über den Titel der Vize­lan­des­meis­te­rin freu­en. In ihrer Alters­klas­se gab es für sie noch zusätz­lich 4x Gold.

Die Sie­ger­lis­te bei den Jüngs­ten füll­te die 9‑jährige Vale­rie Bam­mer über 100 m Brust, und gegen älte­re Kon­kur­renz hol­te sie über 100 m Schmet­ter­ling eine Bron­ze­me­dail­le. Bei den Jungs blieb Nazar Muli­arch­uk in der glei­chen Alters­klas­se zwei­mal sieg­reich. Nach­wuchs­ta­lent Jakob Edtho­fer sieg­te sou­ve­rän über 4 Distan­zen in der AK10. Die gleich­alt­ri­ge Pau­la Klein errang eine Gol­de­ne, sowie 3 Sil­ber­ne und 1 Bron­ze­ne. Gleich vier SVV-Schwim­mer erkämpf­ten in der AK11 ers­te Rän­ge. Zwei­mal schaff­te es Mag­da­le­na Burg­stal­ler ganz nach oben aufs Trepp­chen, und über einen zwei­ten Platz durf­te sie sich zusätz­lich freu­en. Ein Medail­len­quar­tett errang Mihail Cris­tea mit 1x Gold, 2x Sil­ber und 1x Bron­ze. Karo­li­ne Drack flog über 100 m Schmet­ter­ling übers Was­ser und sicher­te sich sou­ve­rän Gold. Auch sie erkämpf­te noch eine wei­te­re Sil­ber­me­dail­le. Genau­so pfeil­schnell schwamm Han­nah Motz zu Gold über 200 m Brust. In der AK12 erkämpf­te Leo­nard Pickl über die glei­che Distanz einen ers­ten Platz, und zusätz­lich Sil­ber über die halb so lan­ge Distanz. Ein SVV-Trio sorg­te für Sie­ge in der AK13. Je eine Medail­le jeder Far­be sicher­ten sich Ali­na Cris­tea und Dani­el Leit­ner. Einen ers­ten und zwei drit­te Plät­ze erkämpf­te Arthur May­er. Zwei SVV-Sie­ger fin­den sich jeweils in der AK14 und AK15 wie­der. Kräf­tig abräu­men konn­te Her­bert Motz mit gesamt 6 Medail­len (2x Gold, 3x Sil­ber und 1 Bron­ze), wäh­rend Jana Sun je eine Gold- und Sil­ber­me­dail­le an Land zog. Azra Dau­to­vic räum­te mit 3x Gold, 2x Sil­ber und 1x Bron­ze in der AK 15 kräf­tig ab. Sie plat­zier­te sich wei­ters mehr­mals in den Top Ten der All­ge­mei­nen Klas­se. Fin­ja Zim­mer­mann sieg­te über 100 m Schmet­ter­ling, und sie kom­plet­tier­te mit zwei Bron­ze­nen ihre Medail­len­samm­lung. Sou­ve­rän sieg­te Tobi­as Haberl in der AK16 mit einer Top­zeit über 100 m Freistil.

Star­ke Leis­tun­gen erbrach­te wei­ters die SVV-Damen­staf­fel, die sich in der Beset­zung Johan­na Maak, Pia Part, Azra Dau­to­vic und Fin­ja Zim­mer­mann, sowohl über 4 x 100 m Lagen als auch Frei­stil den star­ken zwei­ten Platz hin­ter dem ASV Linz sicher­te. Nur über 4 x 200 m Frei­stil muss­ten die Damen zusätz­lich dem Wel­ser Turn­ver­ein 1862 den Vor­tritt las­sen, und sie plat­zier­ten sich damit auf dem Bronzerang.

Der 15-jäh­ri­ge Maxi­mi­li­an Josef Pickl durf­te mit Bron­ze in der All­ge­mei­nen Klas­se über 200 m Schmet­ter­ling einen super Erfolg für sich ver­bu­chen. Zusätz­lich errang er 1x Sil­ber und 2x Bron­ze in der AK15. In die Sil­ber-Rän­ge reih­ten sich in die­ser Alters­klas­se wei­ters Silas Schnei­der mit 2x Sil­ber und 2x Bron­ze, sowie Anna Lea Fische­re­der mit je einer der bei­den Far­ben mit ein. Timea Leit­ner schwamm mit her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen zu zwei Sil­ber­me­dail­len. In der AK17/18 war Sarah Föt­tin­ger mit Sil­ber über 100 m Rücken schnell unterwegs.

Mit zwei Bron­ze­nen waren Romy May­er (AK9) und Tara Leo­nie Aigner (AK15) erfolg­reich unter­wegs. Die Vöck­la­bru­cker Medail­len­bi­lanz mach­ten Pia Maria Has­fort­er (AK9), Niklas Bux­baum (AK10), Alex­an­der Bal­din­ger (AK12), Marie Sophie Mar­schall (AK16) und Karl Alex­an­der Fische­re­der (AK17/18) komplett.

Mit die­sem his­to­ri­schen Erfolg, star­ten die Vöck­la­bru­cker Akti­ven in die fina­le Vor­be­rei­tung für die Ö Staats- und Junio­ren­meis­ter­schaf­ten in Inns­bruck, sowie die Ö Meis­ter­schaf­ten der Nach­wuchs­klas­sen in St. Johann.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on an die Schwim­mer und das gesam­te Trai­ner­team zu die­sem his­to­risch star­ken Ergeb­nis bei OÖ Landesmeisterschaften!