Die Fei­er­lich­kei­ten zum 130-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der Gmund­ner Stra­ßen­bahn am 16. August 2024 waren ein vol­ler Erfolg und zogen zahl­rei­che Gäs­te in den Franz-Josef-Park und die his­to­ri­sche Remi­se 1894. Das Event stand im Zei­chen von Tra­di­ti­on, der Zukunft der Mobi­li­tät und der engen Ver­bun­den­heit mit der Regi­on. Hoch­ran­gi­ge Per­sön­lich­kei­ten aus Poli­tik, Wirt­schaft und der Regi­on sowie vie­le Besu­cher fan­den sich ein, um die­ses beson­de­re Jubi­lä­um zu feiern.

Der Fest­akt begann im Franz-Josef-Park, wo Karl Neu­mann, CEO der Stern-Grup­pe, und Gün­ter Neu­mann, Geschäfts­füh­rer von Stern & Haf­ferl Ver­kehr, die Gäs­te herz­lich begrüß­ten. In ihren Reden beton­ten sie die his­to­ri­sche Bedeu­tung der Gmund­ner Stra­ßen­bahn als Pio­nier­pro­jekt in der Elek­tro­mo­bi­li­tät und ihren anhal­ten­den Bei­trag zur nach­hal­ti­gen Mobi­li­tät in der Regi­on. Gün­ter Neu­mann unter­strich die Bedeu­tung des Jubi­lä­ums mit den Wor­ten: „Die Gmund­ner Stra­ßen­bahn ist nicht nur ein Stück unse­rer Geschich­te, son­dern auch ein Sym­bol für unse­ren kon­ti­nu­ier­li­chen Ein­satz für inno­va­ti­ve und nach­hal­ti­ge Mobi­li­täts­lö­sun­gen. Heu­te fei­ern wir nicht nur 130 Jah­re Tra­di­ti­on, son­dern auch 130 Jah­re zukunfts­ori­en­tier­tes Denken.“

Hoch­ran­gi­ges Publi­kum aus Poli­tik, Wirt­schaft & der Region

Lan­des­rat Mag. Gün­ther Stein­kell­ner beton­te die wich­ti­ge Rol­le der Traun­see­tram für die regio­na­le Mobi­li­tät: “Die 130-jäh­ri­ge Geschich­te der Stra­ßen­bahn Gmun­den steht sinn­bild­lich für die Bedeu­tung öffent­li­cher Mobi­li­tät in unse­rer Regi­on. Seit über einem Jahr­hun­dert ver­bin­det die Stra­ßen­bahn die Men­schen in Gmun­den und leis­tet einen unver­zicht­ba­ren Bei­trag zur Lebens­qua­li­tät und Nach­hal­tig­keit. Die Fir­ma Stern & Haf­ferl hat mit ihrer kon­ti­nu­ier­li­chen Inno­va­ti­ons­kraft und ihrem Enga­ge­ment dafür gesorgt, dass die­se his­to­ri­sche Ver­kehrs­ver­bin­dung nicht nur ein Relikt der Ver­gan­gen­heit, son­dern auch ein ent­schei­den­der Bau­stein für die Zukunft des öffent­li­chen Ver­kehrs bleibt. Die Ent­wick­lung der Stra­ßen­bahn zeigt ein­drucks­voll, wie wich­tig es ist, in zukunfts­ori­en­tier­te, öffent­li­che Mobi­li­täts­lö­sun­gen zu inves­tie­ren, um den Bedürf­nis­sen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gerecht zu werden.”

In einem gemein­sa­men Talk dis­ku­tier­ten Gun­ter Mack­in­ger, Vor­stand der Lokal­bahn AG, und Her­bert Kubas­ta, Geschäfts­füh­rer des OÖVV, über die Her­aus­for­de­run­gen und Zukunfts­per­spek­ti­ven des regio­na­len Bahn­ver­kehrs. Gun­ter Mack­in­ger merk­te an: „Der heu­ti­ge Eigen­tü­mer – die Lokal­bahn Gmunden–Vorchdorf AG – hat mit Stern & Haf­ferl nicht nur einen poten­ten und ver­läss­li­chen Eigen­tü­mer, son­dern auch seit 130 Jah­ren für die heu­ti­ge Traun­see­tram einen kom­pe­ten­ten und pro­fes­sio­nel­len Betrei­ber – auch dies eine bewähr­te Part­ner­schaft, die es zu fei­ern gilt!“

Die wich­ti­ge Rol­le der Traun­see­tram für die loka­le Ent­wick­lung und die Ver­net­zung der Gemein­den wur­de von Her­bert Kubas­ta her­vor­ge­ho­ben: „Mit der Traun­see­tram haben Gmun­den und die übri­gen an der Stre­cke lie­gen­den Gemein­den eines der moderns­ten Ver­kehrs­mit­tel in Öster­reich. Gemein­sam mit Stern & Haf­ferl und zahl­rei­chen unter­schied­li­chen Part­nern arbei­ten wir sehr inten­siv dar­an, lau­fend mehr Men­schen davon zu über­zeu­gen, vom Auto auf die öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel in der Regi­on umzu­stei­gen. Und es ist sehr erfreu­lich, dass die Fahr­gast­zah­len auf der Traun­see­tram kon­ti­nu­ier­lich stei­gen. Dabei ist sie nicht nur für Fahr­ten zur Arbeit oder Schu­le wich­tig, son­dern mitt­ler­wei­le ein fes­ter Bestand­teil der Gmund­ner-Ver­an­stal­tungs­lo­gis­tik, ohne die eine aus­rei­chen­de Beför­de­rung der Event-Besu­che­rin­nen und ‑Besu­cher, wie etwa beim Gmund­ner Mond­schein­bum­mel, nicht mehr zu bewäl­ti­gen wäre.“

Der Nach­mit­tag in der Remi­se 1894 wur­de vom Ver­ein Pro Gmund­ner Stra­ßen­bahn gestal­tet und bot den Gäs­ten eine Rei­he von wei­te­ren Pro­gramm­punk­ten, dar­un­ter eine bewe­gen­de Ehrung ver­dien­ter Per­sön­lich­kei­ten sowie die Vor­stel­lung des Öster­rei­chi­schen Bahn­kul­tur­prei­ses. In der Podi­ums­dis­kus­si­on „Schie­nen in die Zukunft“ wur­den aktu­el­le und zukünf­ti­ge Ent­wick­lun­gen im Bereich der Schie­nen­ver­kehrs­tech­nik beleuch­tet. Exper­ten und Ver­tre­ter aus der Bahn­in­dus­trie, Wis­sen­schaft und Poli­tik dis­ku­tier­ten über inno­va­ti­ve Kon­zep­te und die Bedeu­tung nach­hal­ti­ger Mobilitätslösungen.

Otfried Knoll, Obmann und uner­müd­li­cher Motor des Ver­eins Gmund­ner Stra­ßen­bahn, brach­te das Jubi­lä­um lau­nig auf den Punkt: „Wenn man das hun­derts­te, hun­dert­fünf­und­zwan­zigs­te und das hun­dert­drei­ßigs­te Jahr des Bestehens immer mit dem kla­ren Blick in die Zukunft gestal­ten darf, zeigt das die Ver­bun­den­heit aller Ent­schei­dungs­trä­ger mit der sei­ner­zeit kleins­ten Stra­ßen­bahn der Welt. Durch muti­ge Initia­ti­ven ent­wi­ckel­te sie sich inzwi­schen zu einer der inter­es­san­tes­ten Bah­nen weltweit!“

Abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm für Jung & Alt

Für Unter­hal­tung und Infor­ma­ti­on sorg­te ein abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm: Nost­al­gie­fahr­ten mit den his­to­ri­schen Trieb­wa­gen GM 5 (Bau­jahr 1911) und GM 100 (Bau­jahr 1898) begeis­ter­ten die Besu­cher eben­so wie das Kin­der­pro­gramm mit Zau­be­rer, Hüpf­burg und einer span­nen­den Rät­sel­ral­lye. Info­stän­de von Stern & Haf­ferl, dem OÖVV und dem Ver­ein Pro Gmund­ner Stra­ßen­bahn prä­sen­tier­ten aktu­el­le Pro­jek­te und Infor­ma­tio­nen über die Zukunft der Mobi­li­tät. Eine Aus­stel­lung zur Geschich­te der Stra­ßen­bahn sowie eine Son­der­aus­stel­lung des Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut ergänz­ten das umfang­rei­che Programm.

Die Jubi­lä­ums­fei­er­lich­kei­ten boten einen gelun­ge­nen Mix aus Rück­bli­cken auf die rei­che Geschich­te der Gmund­ner Stra­ßen­bahn und zukunfts­wei­sen­den Dis­kus­sio­nen. Es war ein Tag, der die enge Ver­bin­dung zwi­schen der Stra­ßen­bahn, den Men­schen und der Regi­on unter­strich. Mit Stolz und Freu­de bli­cken Stern & Haf­ferl Ver­kehr und die gesam­te Regi­on auf 130 Jah­re beweg­te Geschich­te und die viel­ver­spre­chen­de Zukunft der Traunseetram.

130 Jah­re E‑Mobilität

Die Traun­see­tram, die als Öster­reichs ältes­te, in Betrieb befind­li­che elek­tri­sche Bahn gilt, wur­de in einer Zeit gebaut, in der an Haus­halts­elek­tri­fi­zie­rung mit Kühl­schrank, Herd oder elek­tri­schem Licht noch nicht zu den­ken war. Trotz die­ser Her­aus­for­de­run­gen wag­te man den Bau der Bahn nicht im Flach­land, son­dern mit einer Stei­gung von 100 ‰ (10 %), was damals ohne Vor­bild war. Die Traunseetram

ist damit nicht nur die ältes­te, noch betrie­be­ne elek­tri­sche Bahn des Lan­des, son­dern auch eine der steils­ten Rei­bungs­bah­nen weltweit.Die Gmund­ner Stra­ßen­bahn ist damit ein leben­di­ges Bei­spiel für geleb­te nach­hal­ti­ge Visio­nen, die weit über ihre Zeit hin­aus­wei­sen. Das zeig­te sich beson­ders beim „Jahr­hun­dert­pro­jekt Traun­see­tram“: Die viel­dis­ku­tier­te, teils umstrit­te­ne, am 01. Sep­tem­ber 2018 fer­tig­ge­stell­te Durch­bin­dung der Stre­cke vom Gmund­ner Haupt­bahn­hof nach Vorch­dorf, bei der die Traun­see­bahn mit der Gmund­ner Stra­ßen­bahn ver­bun­den wur­de. Heu­te geben die Zah­len dem Pro­jekt Recht: Die Traun­see­tram ver­zeich­ne­te im Ver­gleich zum Vor­jahr ein star­kes Wachs­tum von über 19 Pro­zent. Knapp 912.000 Fahr­gäs­te laut auto­ma­ti­sier­ter Zäh­lung im Jahr 2023 bedeu­ten gleich­zei­tig ein abso­lu­tes Rekord­jahr. Das erklär­te Ziel ist es, heu­er den Mil­li­ons­ten Fahr­gast in der Traun­see­tram begrü­ßen zu dürfen.

Die­ser Pio­nier­geist, der die Grund­la­ge für die Traun­see­tram leg­te, ist auch heu­te noch tief in der DNA von Stern & Haf­ferl Ver­kehr ver­wur­zelt. Seit 130 Jah­ren steht das Unter­neh­men nicht nur für Tra­di­ti­on, son­dern auch für kon­ti­nu­ier­li­che Inno­va­ti­on und den uner­müd­li­chen Vor­wärts­trend in der Elek­tro­mo­bi­li­tät. Mit einem kla­ren Fokus auf nach­hal­ti­ge Mobi­li­täts­lö­sun­gen und tech­no­lo­gi­schen Fort­schritt setzt Stern & Haf­ferl wei­ter­hin Maß­stä­be im öffent­li­chen Ver­kehr – stets mit dem Blick auf die Zukunft gerichtet.

Fotos © Stern & Haf­ferl Verkehr

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www.stern-verkehr.at