BRUCKNER AN DEN TASTEN

Kla­vier­duo Dino Sequi & Ger­hard Hofer

Frei­tag, 20. Sep­tem­ber 2024

20.00 Uhr, Süß­mayr-Saal, LMS Schwanenstadt

Franz Schu­bert: Fan­ta­sie f‑Moll für Kla­vier zu 4 Hän­den D 940

Anton Bruck­ner: Sin­fo­nie Nr. 3 d‑Moll, WAB 103

(Fas­sung für Kla­vier zu vier Hän­den von G. Mahler und R. Krzyzanowski)

Zu Leb­zei­ten Bruck­ners waren vier­hän­di­ge Bear­bei­tun­gen von Sym­pho­nien die ein­zi­ge Mög­lich­keit, Orches­ter­wer­ke einem grö­ße­ren Publi­kum bekannt zu machen. Gus­tav Mahler, der Bruck­ners Vor­le­sun­gen an der Uni­ver­si­tät Wien besuch­te, ver­fass­te gemein­sam mit dem befreun­de­ten Bruck­ner­schü­ler Rudolf Krzy­za­now­ski eine vier­hän­di­ge Fas­sung der Sin­fo­nie Nr 3 in d‑Moll, deren Urauf­füh­rungs­de­ba­kel bei­de 1877 im Wie­ner Musik­ver­ein mit­er­leb­ten. Es ent­stand dabei ein wun­der­ba­res eigen­stän­di­ges Arran­ge­ment, das zugleich das ers­te publi­zier­te Werk von Gus­tav Mahler ist.

Anton Bruck­ner, der die 3. Sin­fo­nie Richard Wag­ner wid­me­te, war selbst aber auch ein gro­ßer Ver­eh­rer der Musik Franz Schu­berts. So erklingt an die­sem Abend zuvor die vier­hän­di­ge Fan­ta­sie in f‑Moll, die in Schu­berts Todes­jahr ent­stand und zu sei­nen bedeu­tends­ten Kla­vier­kom­po­si­tio­nen gehört.