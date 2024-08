15.8.2024 — Am Fest Maria Him­mel­fahrt gab‘s in unse­rer Pfar­re schon wie­der einen Grund zum Feiern!

P. Franz Knie­was­ser, unser lang­jäh­ri­ger Pfar­rer, fei­er­te in unse­rer St. Anna Kir­che sein 60-jäh­ri­ges Pro­fess­ju­bi­lä­um. Es war dies auf den Tag und die Stun­de genau, also am 15. August 1964, als er hier vor dem dama­li­gen Rek­tor P. Ger­hard Grieb sein ers­tes Gelüb­de auf dem Weg zum spä­te­ren Pries­ter­tum ablegte.

Im Rück­blick erin­ner­te er sich unter ande­rem an eine Bege­ben­heit, als er am ers­ten Tag als Novi­ze in Ober­thal­heim in sei­nem erlern­ten Schloss­erbe­ruf bei der Mon­ta­ge des Blech­da­ches der St. Mari­en Sta­tue vor der Kir­che mit­hel­fen konnte.

Im von Pfarr­lei­te­rin Sabi­ne Kranz­in­ger gelei­te­ten Got­tes­dienst dank­te sie P. Knie­was­ser gemein­sam mit der Obfrau des Pfarr­ge­mein­de­ra­tes, Maria Vog­lau­er, im Namen der Pfar­re für sein 25-jäh­ri­ges Wir­ken in unse­rer Pfar­re Timel­kam und sie über­reich­ten auch ein Ehrengeschenk.

Bei der anschlie­ßen­den Aga­pe auf dem Kir­chen­platz hat­ten die Mit­fei­ern­den Gele­gen­heit zu per­sön­li­chen Gesprä­chen mit dem Jubilar.

Der Jubi­lar lebt seit 2013 im Don-Bosco-Haus in Amstet­ten und kommt immer wie­der ger­ne zu Got­tes­diens­ten und per­sön­li­chen Besu­chen nach Timelkam.