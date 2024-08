Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen kam es in Gmun­den zu einem Zwi­schen­fall, bei dem ein 30-jäh­ri­ger Slo­wa­ke zwei Poli­zis­ten angriff und ver­letz­te. Der Mann wur­de fest­ge­nom­men und in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

Am Sonn­tag, kurz vor 05:00 Uhr, wur­de der Stadt­po­li­zei Gmun­den eine Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Per­so­nen vor einer Bar im Stadt­zen­trum gemel­det. Zwei Beam­te mach­ten sich sofort auf den Weg zum Vor­falls­ort. Dort tra­fen sie auf einen 30-jäh­ri­gen slo­wa­ki­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen aus dem Bezirk Gmun­den, der sich äußerst aggres­siv und unko­ope­ra­tiv ver­hielt. Er ging wie­der­holt mit geball­ten Fäus­ten auf die Poli­zis­ten zu.

Über­griff auf unbe­tei­lig­te Person

Plötz­lich bemerk­te der Mann einen 26-jäh­ri­gen Anwe­sen­den aus dem Bezirk Gmun­den und griff ihn ohne Vor­war­nung mit einem Faust­schlag ins Gesicht an. Glück­li­cher­wei­se blieb der 26-Jäh­ri­ge unver­letzt. Die Poli­zis­ten grif­fen sofort ein, um die Situa­ti­on unter Kon­trol­le zu brin­gen, und nah­men den Angrei­fer fest. Dabei leis­te­te die­ser erheb­li­chen Wider­stand, indem er ver­such­te, sich mit kör­per­li­cher Kraft aus der Fixie­rung zu befrei­en und um sich schlug. Zwei Poli­zis­ten wur­den bei der Aus­ein­an­der­set­zung verletzt.

Bedro­hung der Einsatzkräfte

Nach der Fest­nah­me wur­de der 30-Jäh­ri­ge zur Poli­zei­sta­ti­on gebracht, wo er die Poli­zis­ten wei­ter­hin bedroh­te. Er droh­te zwei wei­te­ren Beam­ten sowie deren Fami­li­en mit dem Umbrin­gen. Auf­grund sei­nes Ver­hal­tens ord­ne­te die Staats­an­walt­schaft Wels die Ein­lie­fe­rung des Man­nes in die Jus­tiz­an­stalt Wels an, berich­tet die Polizei.