Am Don­ners­tag, dem 19. Sep­tem­ber 2024 um 19 Uhr, wird das Stadt­thea­ter Gmun­den zum Schau­platz eines beson­de­ren Events.

Ali Mahl­od­ji, bekannt als der Phi­lo­soph der Arbeits­welt, wird in einem inspi­rie­ren­den Vor­trag die Zukunft von Bil­dung und Arbeit im Zeit­al­ter der Poten­ti­al­ent­fal­tung beleuch­ten. Prä­sen­tiert wird die­se Ver­an­stal­tung von der WKO Gmun­den und dem Sor­op­ti­mist Club Traunsee.

“DIE WELT IST, WAS WIR DAR­AUS MACHEN”

Mit sei­ner moti­vie­ren­den Inspi­ra­ti­on und sei­nen kraft­vol­len Bot­schaf­ten gibt Ali Mahl­od­ji Zuver­sicht und Ori­en­tie­rung in einer sich stän­dig wan­deln­den Welt. Sein Cre­do: “Jeder Mensch trägt alles in sich, was es braucht.” Die­se Über­zeu­gung steht im Mit­tel­punkt sei­nes Vor­trags und zeigt Wege auf, wie jeder Ein­zel­ne sei­ne Poten­tia­le voll ent­fal­ten kann.

Die­se Ver­an­stal­tung ver­spricht nicht nur wert­vol­le Impul­se, son­dern unter­stützt auch einen guten Zweck. Der Ein­tritts­preis von 24 Euro kommt regio­na­len Sozi­al­pro­jek­ten zugute.

Infos und Anmeldung:

www.traunsee.soroptimist.at