Im tol­len Ambi­en­te der Golf­an­la­ge Atter­see-Traun­see fan­den am Don­ners­tag, 15.08. die 25. Golf-Stadt­meis­ter­schaf­ten von Att­nang-Puch­heim statt. 74 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer nah­men an den Meis­ter­schaf­ten der Gemein­den Att­nang-Puch­heim, Aurach, Regau, Schörf­ling, See­wal­chen und Gäs­te bei wun­der­schö­nem Wet­ter teil. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön für die groß­zü­gi­gen Spen­den an die Spar­kas­se OÖ und die Brau-Union.

Die Att­nang-Puch­hei­mer Golf-Stadt­meis­te­rin­nen und Stadt­meis­ter 2024 sind:

Rudolf Leh­ner (Stadt­meis­ter Her­ren), Mar­ti­na Ott (Stadt­meis­te­rin Damen), Johann Stiegler (Senio­ren­meis­ter) und Hel­ga Webern­dor­fer (Senio­ren­meis­te­rin)

In der Net­to­wer­tung beleg­te Bri­git­te Hitz­fel­der den ers­ten Rang vor Andrea Leh­ner und Doris Bau­er. Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on allen Sie­ge­rin­nen und Siegern!