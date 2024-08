Von 24. August bis 16. Okto­ber (Mitt­woch bis Sonn­tag, jeweils 10 bis 15 Uhr) ist im K‑Hof Kam­mer­hof Muse­um Gmun­den die Aus­stel­lung „Gar­den of Clay“ mit Wer­ken von Maria Baum­gart­ner, Wil­fried Gers­tel, Gerold Tusch und Chris­ta Zeitl­ho­fer zu sehen. Die offi­zi­el­le Eröff­nung fin­det am Frei­tag, 23. August, 19 Uhr, statt. Es spricht Dr. Rai­nald Franz, Kera­mik­ex­per­te, Wien. „Gar­den of Clay“ ist eine Aus­stel­lung des Ver­eins zur För­de­rung euro­päi­scher Kera­mik­künst­ler im Rah­men des Pro­jekts „City of Cera­mics“ in Koope­ra­ti­on mit der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl Salz­kam­mer­gut 2024.

Die Werk­schau erzählt vom Wunsch nach dem para­die­si­schen Gar­ten, eben­so sehr vom Bewusst­sein der Unmög­lich­keit und Uner­reich­bar­keit des­sel­ben, und auch von Momen­ten, da man bei­na­he glaubt, die­sen Gar­ten gefun­den zu haben. Die vier Kunst­schaf­fen­den aus Wien, Graz, Linz und Salz­burg neh­men Bezug auf die viel­fäl­ti­gen Erschei­nungs­for­men der Natur in die­sem Kon­text. So divers die Zugän­ge auch sind, ver­bin­det sie doch alle der gekonn­te Umgang mit der Mate­rie Ton und ein lust­vol­les Aus­ar­bei­ten von Details. Damit ent­steht das stim­mi­ge Gesamt­bild einer Aus­stel­lung, in der Hei­ter­keit, Leich­tig­keit und Iro­nie „im Gar­ten“ zum Aus­druck kommen.

Die vier in Öster­reich weit über die Kera­mik­sze­ne hin­aus ver­netz­ten und bekann­ten Künst­le­rin­nen und Künst­ler ver­bin­det nicht nur ihre inter­na­tio­na­le Kar­rie­re, son­dern auch ihre Kon­zen­tra­ti­on auf das Medi­um Kera­mik als umfas­sen­den Bedeutungsträger.