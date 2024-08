Die Rede ist von Die­ter Ober­mayr, ein beson­de­rer Maler und belieb­ter Mensch, ein Künst­ler weit über die Gemein­de,- und Lan­des­gren­ze hin­aus bekannt, der 1943 in Neu­ho­fen an der Krems gebo­ren wur­de und bereits mit 14 Jah­ren zu Weih­nach­ten Ölfar­ben und Pin­sel bekam und sein ers­tes Bild malte.

“Da ent­fach­te die Lie­be und Lei­den­schaft zur Male­rei erst­mals. Nach und nach brach­te ich mir sämt­li­che Tech­ni­ken der Male­rei selbst bei und erar­bei­te­te mir die Insze­nie­rung mei­ner Bil­der nach mei­nen Vor­stel­lun­gen. Im jugend­li­chen Alter war dann der Was­ser­ski­sport und die damit ver­bun­de­ne, spä­te­re Funk­tio­närs­tä­tig­keit im Vor­der­grund und die Far­ben und Pin­sel ver­staub­ten zuneh­mend. Mit 40 Jah­ren fand ich aber end­gül­tig mei­ne Lebens­ein­stel­lung. Lebens­schwer­punkt wur­de Malen, ich begann mei­ne Per­sön­lich­keit aus­zu­le­ben und ich trenn­te mich in Güte von mei­ner Frau. 1985 errich­te­te ich in Pins­dorf ein Holz­haus und dort fand ich die inner­li­che Ruhe zur immer stär­ker wer­den­den male­ri­schen Akti­vi­tät. Von da an über­wand ich die Angst und Scheu auch in der der Öffent­lich­keit zu zeich­nen und man fand mich mit mei­ner Staf­fe­lei immer öfter in der Alt­stadt Gmun­den und auch in der Land­schaft rund um Gmun­den, wo ich die Moti­ve auf Koh­le­krei­de­zeich­nun­gen zur Freu­de der Zuse­her auf Papier brachte.

1988 wag­te ich nach meh­re­ren Anfra­gen mei­ne ers­te Aus­stel­lung in mei­nem Stamm­lo­kal, die ein gro­ßer Erfolg wur­de. Dies war auch mein ers­ter ORF TV-Bei­trag in “OÖ HEU­TE” im Juli 1988. Von da an ging es mit der Male­rei steil berg­auf, zu den Stadt,- und Land­schafts­bil­dern kam auch die Akt­ma­le­rei mit Kör­per­stu­di­en und ver­schie­dens­ten Moti­ven in vie­len Mal­tech­ni­ken dazu. Ein wei­te­rer Höhe­punkt war wohl eine Ver­nis­sa­ge im neu reno­vier­ten Pal­men­haus in Schön­brunn im Jahr 1991, die auch einen ORF Bei­trag in „Sei­ten­bli­cke” mit sich brach­te. Über 600 Gäs­te fan­den den Weg dort hin. Nach meh­re­ren Aus­lands­auf­ent­hal­ten, bei denen ich natür­lich Ein­bli­cke auf Ölbil­der fest­hielt, folg­te die ers­te Aus­stel­lung im Schloss Ort und der ers­te groß­for­ma­ti­ge A3 Farb-Kunst­ka­len­der mit Gmund­ner Moti­ven. Beim Ball der Ober­ös­ter­rei­cher im Aus­tria Cen­ter Wien 1995 mal­te ich das 5 x 6 Meter gro­ße Büh­nen­bild Schoss Ort auf Lein­wand in Öl. 1998 been­de­te ich mei­ne Berufs­lauf­bahn in der OKA und ging in den Vor­ru­he­stand. Es wur­de aber nach dem Kauf des 300 Jah­re alten Hau­ses in der Schiffs­län­de ein Vor­Un­ru­he­stand, da ich die Umbau­plä­ne selbst gestal­te­te und natür­lich auch kräf­tig Hand anleg­te. Nach gut 2 Jah­ren stand dann wie­der die Male­rei im Vor­der­grund und am Weg zu mei­nem See­zu­gang stör­te mich schon immer die ver­wais­te Pla­kat- und Lit­faß­säu­le an der Schiffs­län­de. Ich befrei­te die­ses Juwel von Cen­ti­me­ter dicken Papier­res­ten, grun­die­re sie weiß und alle paar Mona­te male ich zur Freu­de der Gmund­ne­rin­nen, Gmund­ner und Spa­zier­gän­ger neue Moti­ve in Acryl darauf.

Nach 50 Aus­stel­lung ist wohl der Zeit­punkt gekom­men, mei­ne akti­ve male­ri­sche Lauf­bahn zum Abschluss zu brin­gen. Dazu habe ich einen beson­de­ren Ort für mei­ne wohl letz­te Aus­stel­lung gefun­den. Im Glas­haus der Gärt­ne­rei Putz in der Traun­stein­stra­ße fin­det am Sonn­tag 1.9.2024 von 10–18 Uhr, am Sams­tag 7.9. von 14–18 Uhr und am Sonn­tag 8.9.2024 von 10–18 Uhr die Aus­stel­lung KUNST im GLAS­HAUS mit 50 mei­ner Ölbil­der statt. Dazu gibt es auch ANTIK/KERAMIK von Blu­men Putz zu bestau­nen. Die Ver­nis­sa­ge wird am Sams­tag 31.8.2024 um 17:00 Uhr durch Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf fei­er­lich eröffnet.

Der Ein­tritt zu die­sem Kunst­ge­nuss ist an allen Tagen frei. Ich freue mich all mei­ne Freun­de, Bekann­ten und kunst­in­ter­es­sier­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher per­sön­lich begrü­ßen zu dür­fen!“, so Die­ter Ober­mayr im Gespräch in sei­nem Künst­ler­haus auf der Schiffslände.