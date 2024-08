Immer mehr Men­schen begeis­tern sich für Yoga. Die Ver­ei­ni­gung und Inte­gra­ti­on von Kör­per und See­le, die hin­ter dem Begriff Yoga steckt, hat stress­re­du­zie­ren­de Wir­kung und wirkt sich posi­tiv auf das kör­per­li­che Wohl­be­fin­den aus. Im WIFI Bad Ischl star­tet im Herbst ein Diplom­lehr­gang, der Fähig­kei­ten und Kennt­nis­se ver­mit­telt, um Yoga pro­fes­sio­nell haupt- oder neben­be­ruf­lich zu unter­rich­ten. Die­se Aus­bil­dung kom­bi­niert die Lehr­gän­ge Yoga Trainer:in und Yoga Lehrer:in. Eine umfas­sen­de und fun­dier­te Grund­aus­bil­dung ist damit garantiert.

Nach erfolg­rei­chem Abschluss der Aus­bil­dung kann die Zer­ti­fi­zie­rung Yoga Lehrer:in absol­viert wer­den. Die erfolg­rei­che Aus­bil­dung ermög­licht das Unter­rich­ten in Yoga­stu­di­os, Fort­bil­dungs­in­sti­tu­ten, Sport­cen­tern, aber auch im Tou­ris­mus. Wei­ters steht es den Absolvent:innen offen, sich selbst­stän­dig zu machen und ihr eige­nes Yoga–Institut zu eröffnen.

Für Inter­es­sier­te gibt es Online-Info-Ver­an­stal­tun­gen, die am Do., 22.08.2024 und Do., 05.09.2024 (jew. 18:30 – 19:30 Uhr) statt­fin­den. Anmel­dun­gen bzw. nähe­re Infos unter T 05–7000-5300, WIFI Bad Ischl, Fr. Egger-Sydler.