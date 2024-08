Im Som­mer 2024 gab es gleich zwei erfreu­li­che Ereig­nis­se im Fuhr­park der FF Altmünster!

Nach 25 Jah­ren ist die Lebens­dau­er der Ein­satz­fahr­zeu­ge erreicht und somit stan­den laut gesetz­li­chen Vor­ga­ben die Ersatz­be­schaf­fun­gen an.

Betrof­fen davon waren das Tank­lösch­fahr­zeug und das Kom­man­do­fahr­zeug — die Pla­nun­gen dazu star­te­ten bereits 2022 mit diver­sen Fahr­zeug­be­sich­ti­gun­gen und reich­ten bis zum Ein­ho­len der Ange­bo­te. Die Inves­ti­ti­on in die Sicher­heit der Gemein­de bringt vie­le Vor­tei­le für Alt­müns­ter und sei­ne Bevöl­ke­rung. Im Juli bzw. Anfang August 2024 konn­ten dann bei­de Fahr­zeu­ge von der Fa. Rosen­bau­er über­nom­men werden.

Die moder­ne Aus­stat­tung der neu­en Ein­satz­fahr­zeu­ge trägt maß­geb­lich zur Erhö­hung der Sicher­heit im gesam­ten Gemein­de­ge­biet bei. Die Fahr­zeu­ge, die mit den neu­es­ten tech­ni­schen Stan­dards aus­ge­stat­tet sind, wur­den mit viel Sorg­falt aus­ge­wählt. Um dabei den viel­fäl­ti­gen Anfor­de­run­gen des Feu­er­wehr­diens­tes, nicht nur im Brand­dienst, son­dern auch im tech­ni­schen Ein­satz­be­reich, sowie Natur­ka­ta­stro­phen gerecht zu wer­den. Mit die­sen Fahr­zeu­gen ist die Feu­er­wehr Alt­müns­ter bes­tens für zukünf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen gewappnet.

Das Tank­lösch­fahr­zeug (TLF 4000) ver­fügt neben einem Was­ser­tank für 4000 Liter Was­ser, für einen ers­ten Lösch­an­griff. Aber auch moderns­te Mit­tel, um tech­ni­sche Ein­sät­ze rasch und pro­fes­sio­nell zu bewältigen.

Die moder­ne und zeit­ge­mä­ße Aus­stat­tung des neu­en Kom­man­do­fahr­zeu­ges ver­fügt über vie­le Hilfs­mit­tel, zum Zweck einen Ein­satz effi­zi­ent lei­ten zu kön­nen. Wei­te­re tech­ni­sche Infor­ma­tio­nen sind auf unse­rer Home­page unter „Fuhr­park“ zu finden.

Inten­si­ves Trai­ning für die Kameraden

Mit den neu­en Fahr­zeu­gen geht eine umfas­sen­de Schu­lung der Feu­er­wehr­ka­me­ra­den einher.

Sowohl die Fah­rer als auch die gesam­te Mann­schaft müs­sen sich mit der neu­en Tech­nik ver­traut machen, damit im Ernst­fall sicher und effi­zi­ent gehan­delt wer­den kann.

Die­ses Trai­ning ist von zen­tra­ler Bedeu­tung, das sicher­stellt, dass im Ein­satz­fall alle Kame­ra­den das not­wen­di­ge Wis­sen besit­zen, um die Gerä­te fach­ge­recht zu bedie­nen und das best­mög­li­che Ergeb­nis für die Sicher­heit der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu erzielen.

Wäh­rend die neu­en Fahr­zeu­ge ihren Dienst in Alt­müns­ter auf­neh­men, wur­den die alten Ein­satz­fahr­zeu­ge in neue Hän­de über­ge­ben. Der Ver­kaufs­er­lös floss in den Ankauf der bei­den Neufahrzeuge.

Wir möch­ten uns bei der Gemein­de Alt­müns­ter mit Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer für deren Unter­stüt­zung sehr herz­lich bedanken.

Kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber betont: „Ein gro­ßer Dank gilt aber auch unse­rer Bevöl­ke­rung, die mit ihren Spen­den die­se Inves­ti­tio­nen und somit den Eigen­an­teil der Finan­zie­rung der FF Alt­müns­ter ermöglichte.“

Die bei­den Fahr­zeu­ge wer­den im Jahr 2025 fei­er­lich geseg­net und somit offi­zi­ell in den Dienst gestellt.

Inter­es­se an der Mitarbeit?

Wenn Du auch für Tech­nik brennst, Her­aus­for­de­run­gen liebst und Lust hast, Dich in eine star­ke Gemein­schaft aktiv ein­zu­brin­gen, dann bist Du, egal ob Mann oder Frau, bei uns genau rich­tig und herz­lich will­kom­men im Team der FF Alt­müns­ter! Nähe­re Info unter www.hilfunshelfen.at