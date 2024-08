Bereits zum drit­ten Mal ver­wan­del­te sich die Vöck­la am 15. August 2024 in eine span­nen­de Renn­stre­cke für das „Brook­lyn-Beach-Schwimm­enten­ren­nen“, orga­ni­siert von der SPÖ Vöck­la­bruck und den Kin­der­freun­den Vöck­la­bruck. Schon ab 14:00 Uhr sorg­te ein abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm mit Kin­der­schmin­ken, Hüpf­burg und Bas­tel­sta­tio­nen für bes­te Unter­hal­tung, bevor um 17:00 Uhr an der Euro­pa­hof-Brü­cke der Start­schuss für die 725 Schwimm­enten fiel.

Bei strah­len­dem Wet­ter und per­fek­ten Bedin­gun­gen fie­ber­ten die 162 Teil­neh­mer gespannt mit, wel­che Ente als ers­te die Ziel­li­nie am Brook­lyn Beach über­que­ren wür­de. Die Feu­er­wehr­ju­gend Vöck­la­bruck unter­stütz­te dabei am Ziel­ein­lauf tat­kräf­tig. Die Span­nung hielt bis zum Schluss an, als schließ­lich die Ente mit der Nr. 43 tri­um­phier­te. Der glück­li­che Besit­zer des Start­rechts, Franz Köppl, durf­te sich über den Haupt­ge­winn freu­en: einen unver­gess­li­chen Flug­zeug-Rund­flug über das male­ri­sche Salzkammergut.

Ins­ge­samt wur­den beein­dru­cken­de 2.175 € an Spen­den­gel­dern durch den Ver­kauf der Start­rech­te gesam­melt. Die­se kom­men voll­stän­dig sozia­len Pro­jek­ten in der Regi­on Vöck­la­bruck zugute.