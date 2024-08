Bei einer Schiffs­fahrt mit rund 50 JVPle­rin­nen und JVPlern setzt die JVP im Bezirk Vöck­la­bruck Segeln für die nächs­ten drei Jahre.

Direkt an Bord der MS Unter­rach stell­te sich die JVP im Bezirk Vöck­la­bruck neu auf und wähl­te am ver­gan­ge­nen Mon­tag einen neu­en Bezirks­vor­stand. Mit Fabi­an Egger (20) aus See­wal­chen als neu­en Obmann und einem bunt­ge­misch­ten Vor­stand rüs­tet sich die Bezirks-JVP für die kom­men­den drei Jah­re und freut sich auf gemein­sa­me Events, einen span­nen­den Natio­nal­rats­wahl­kampf und neue Pro­jek­te, die im Bezirk anste­hen. „Als JVP sind wir Par­ty- und Poli­tik­ma­cher! Als star­ke Stim­me für die Jugend freu­en wir uns im Bezirk anzu­pa­cken!“, so der neu­ge­wähl­te Bezirks­ob­mann Egger. Lud­wig Sei­rin­ger (25) aus Timel­kam über­gibt somit sein Amt als Bezirks­ob­mann und bleibt wei­ter­hin im Lan­des­vor­stand der Jun­gen ÖVP Ober­ös­ter­reich aktiv.

„Fabi­an Egger hat in sei­ner bis­he­ri­gen ehren­amt­li­chen Lauf­bahn schon bewie­sen, dass er ein ech­ter Mut­ma­cher ist. Und Mut ist das, was es in der Jun­gen ÖVP und auch für die Poli­tik in ganz Öster­reich braucht. Ich gra­tu­lie­re ihm daher herz­lich zu sei­ner Wahl und bedan­ke mich bei Lud­wig Sei­rin­ger für den jah­re­lan­gen Ein­satz für die JVP im Bezirk Vöck­la­bruck“, so JVP-Bun­des­ob­frau Staats­se­kre­tä­rin Clau­dia Plakolm.

Auch JVP-Lan­des­ob­mann Moritz Otahal teilt die­se Ansich­ten: „Mit Fabi­an Egger an der Spit­ze bringt die JVP im Bezirk Vöck­la­bruck wie­der fri­schen Wind und neue The­men nach Vöck­la­bruck. Die JVP beweist als größ­ter poli­ti­scher Freun­des­kreis Ober­ös­ter­reichs, dass sie nicht nur fei­ern, son­dern auch kon­struk­ti­ve Jugend­po­li­tik kann.“

Auch Bezirks­par­tei­ob­mann LAbg. Chris­ti­an Mader war unter den Gäs­ten des Bezirks­ta­ges. Er bedank­te sich beim ehe­ma­li­gen Obmann Lud­wig Sei­rin­ger für die geleis­te­te Arbeit und gra­tu­lier­te Fabi­an Egger zur Wahl. “Ich freue mich auf eine wei­ter­hin gute Zusam­men­ar­beit auch mit dem neu­en Team. Die Jun­gen brin­gen gute Vor­schlä­ge und Ideen ein, daher wol­len wir als Bezirks­par­tei ger­ne auch Pro­jek­te der JVP im Bezirk unter­stüt­zen”, ver­si­chert Mader.