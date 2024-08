Am Sams­tag, 14. Sep­tem­ber 2024, ist es wie­der soweit: In der Most­schän­ke Hoi­din­ger in der male­ri­schen Haber­hai­de lädt das Kul­tur­re­fe­rat der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen zum tra­di­tio­nel­len Gstanz­l­sin­ga ein. Nach dem gro­ßen Erfolg im letz­ten Jahr freu­en wir uns auch heu­er auf einen unver­gess­li­chen Abend in uri­ger Atmosphäre!

Das Laa­kirch­ner Gstanz­l­sin­ga in der Most­schän­ke Hoi­din­ger ist längst zu einem Höhe­punkt des Herbs­tes gewor­den. Der gemüt­li­che und zugleich fest­li­che Rah­men des Kul­tur­stadls bie­tet die per­fek­te Kulis­se für einen Abend vol­ler Humor, Musik und guter Lau­ne. Mode­ra­tor Peter Gil­les­ber­ger begrüßt auch dies­mal wie­der hoch­ka­rä­ti­ge Künst­ler: Das Här­tel Quin­tett sorgt mit schwung­vol­len Tän­zen, har­mo­ni­schen Klän­gen und frech-fun­ki­ger Volks­mu­sik für Stim­mung. Zünf­ti­ge Tanz­l­mu­sik haben die aus zahl­rei­chen TV-Auf­trit­ten bekann­ten Aspa­cher Tri­dop­pe­l­er rund um Meix­ner Pepi im Gepäck. Das Trio Schleu­der­gang, Fix­star­ter bei den „Brettl-Spit­zen“ des Bay­ri­schen Fern­se­hens, bringt mit sati­ri­schen und zwei­deu­ti­gen Wirts­haus­lie­dern und Cou­plets regel­mä­ßig die Säle zum Kochen. Mit altem bay­ri­schem und öster­rei­chi­schem Lied­gut, gesun­gen und gespielt mit Ziach und Gitar­re, begeis­tern wie­der­um Hel­ga Thur­ner und Wal­traud Grün­wald als Duo Drent & Her­ent.

Ein­lass ist ab 17:30 Uhr, per­fekt für eine gemüt­li­che Jau­se auf den reser­vier­ten Fix­plät­zen. Das Pro­gramm beginnt um 19:30 Uhr, Kar­ten­ver­kauf in der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen (07613 / 8644 DW 311 bis 313); Ein­tritt: Erd­ge­schoß € 24,00, Gale­rie € 19,00