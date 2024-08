Auch heu­er wird sich der Isch­ler Lions Club am Tag der Ver­ei­ne am 1. Sep­tem­ber 2024 betei­li­gen. Am Stand, ganz in der Nähe des Musik­pa­vil­lons im Kur­park, war­tet das Lions Glücks­rad auf alle, die gegen eine klei­ne Spen­den ihr Glück ver­su­chen wol­len – mit lus­ti­gen Prei­sen für Kin­der und Erwachsene.

Die Ein­nah­men kom­men natür­lich der Lions Acti­vi­ty­kas­se zugu­te, mit die­sen Mit­teln hel­fen die Lions in Eben­see, Strobl, St. Wolf­gang und natür­lich in der Kai­ser­stadt. Zugleich freu­en sich die „Löwen“ über alle net­ten Gesprä­che, bei denen ger­ne Moti­ve, Akti­vi­tä­ten und Zie­le der welt­wei­ten Lions Bewe­gung erläu­tert werden.