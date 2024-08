Mehr­fach über­schla­gen und abge­stürzt ist ein Fahr­zeug samt Len­ker am Frei­tag in Bad Goisern.

Der Ein­hei­mi­sche war auf einer Gemein­de­stra­ße in der Ort­schaft Riedln mit einem PKW tal­wärts unter­wegs, als er in einer Keh­re plötz­lich rechts von der Fahr­bahn abge­kom­men war. Durch die stei­le, fels­durch­setz­te Ufer­bö­schung des Stam­ba­ches stürz­te das Fahr­zeug folg­lich rund 15 Meter tief bis in das Bach­bett, wobei sich der PKW dabei mehr­fach über­schlug und schwer defor­miert wurde.

Wie durch ein Wun­der konn­te der Len­ker selbst aus dem Unfall­wrack und über den Abhang zur Stra­ße hoch­klet­tern. Mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des wur­de der Mann schließ­lich vom Ret­tungs­dienst ver­sorgt und ins Kran­ken­haus transportiert.

Für die Auf­räum- und Ber­ge­ar­bei­ten nach die­sem Unfall wur­den die Feu­er­weh­ren Lasern, Bad Goi­sern und St. Aga­tha alar­miert. Sei­tens der Feu­er­wehr­kräf­te wur­de pri­mär ein Gewäs­ser­schutz mit Ölbin­de­ge­rät­schaf­ten errich­tet, um aus­lau­fen­de Betriebs­flüs­sig­kei­ten aus dem am Dach lie­gen­den Fahr­zeug aufzufangen.

In wei­te­rer Fol­ge war der Ein­satz von zwei Feu­er­wehr-Ber­ge­krä­nen not­wen­dig, um das Unfall­fahr­zeug aus dem Bach wie­der nach oben zur Stra­ße hie­ven zu kön­nen. Dort wur­de der PKW dann von einem Abschlepp­dienst über­nom­men und abtrans­por­tiert, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le und Fotos: FF Bad Goisern