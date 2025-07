Eine deut­sche Fami­lie ist am Mitt­woch bei einer Wan­de­rung rund um den Hin­te­ren Gos­au­see in unweg­sa­mes Gelän­de gera­ten und muss­te von Berg­ret­tung und Poli­zei geret­tet wer­den. Die Urlau­ber blie­ben unverletzt.

Versuch der Seeumrundung endete im steilen Gelände

Am 23. Juli 2025 wan­der­te eine deut­sche Urlau­ber­fa­mi­lie – ein 50-jäh­ri­ger Mann, sei­ne 44-jäh­ri­ge Frau und ihre zehn­jäh­ri­ge Toch­ter – vom Vor­de­ren zum Hin­te­ren Gos­au­see. Vor Ort ver­such­ten sie, den See zu Fuß zu umrun­den. Ab der Hohen Holz­meis­ter­alm ver­lie­ßen sie jedoch den mar­kier­ten Weg und beweg­ten sich weg­los ent­lang des nord­west­sei­ti­gen Ufers weiter.

Dabei gerie­ten sie zuneh­mend in unweg­sa­mes und schließ­lich sehr stei­les Gelän­de, da an die­ser Stel­le stei­le Fels­wän­de direkt an den See angren­zen. Die Fami­lie stieg wei­ter berg­wärts, kam jedoch in schwie­ri­gem Ter­rain nicht mehr weiter.

Rettung vor Einbruch der Dunkelheit

Gegen 17:20 Uhr ver­stän­dig­ten die drei über den Euro­not­ruf 112 die Ein­satz­kräf­te. Die Berg­ret­tung Gos­au und zwei Alpin­po­li­zis­ten mach­ten sich umge­hend auf den Weg. Wäh­rend der Anfahrt begann star­ker Regen, der die Ret­tung zusätz­lich erschwerte.

Durch Zuru­fe konn­ten die Ein­satz­kräf­te die durch­näss­ten, aber unver­letz­ten Wan­de­rer rasch loka­li­sie­ren. Sie wur­den mit Seil­si­che­rung zur nächst­ge­le­ge­nen Forst­stra­ße gebracht und anschlie­ßend mit Ein­satz­fahr­zeu­gen zum Aus­gangs­punkt ihrer Wan­de­rung zurückgebracht.

Der Ein­satz konn­te gegen 20:30 Uhr kurz vor Ein­bruch der Dun­kel­heit erfolg­reich been­det werden.

Quel­le: LPD OÖ