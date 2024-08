Ein strah­lend blau­er Him­mel, der Duft von fri­schem Die­sel und das sono­re Brum­men his­to­ri­scher Trak­to­ren – unter die­sen per­fek­ten Bedin­gun­gen star­te­ten die Old­ti­mer- und Trak­torfans Alt­müns­ter ihre jähr­li­che Ausfahrt.

Ins­ge­samt 27 Trak­to­ren mit rund 60 Gäs­ten mach­ten sich auf den Weg zur idyl­lisch gele­ge­nen Hoch­stein­alm. Die­ser Aus­flug, orga­ni­siert von Alo­is Poll­ham­mer, ent­wi­ckel­te sich zu einem beson­de­ren Erleb­nis für die Lieb­ha­ber alter Landmaschinen.

His­to­ri­sche Rari­tä­ten auf Achse

Es war ein Anblick, der das Herz eines jeden Old­ti­mer-Lieb­ha­bers höher­schla­gen ließ. Über die sanf­ten Hügel von Alt­müns­ter und Regau tucker­ten Trak­to­ren unter­schied­lichs­ter Bau­jah­re, vom klas­si­schen Steyr bis hin zu lie­be­voll restau­rier­ten Lind­ner- und Han­o­mag-Model­len. Der ältes­te Trak­tor der Aus­fahrt, ein Steyr aus dem Jahr 1947, stahl den neu­gie­ri­gen Zuschau­ern am Stra­ßen­rand regel­recht die Show. Die Begeis­te­rung der Teil­neh­mer war förm­lich greif­bar – jeder die­ser alten Maschi­nen erzähl­te ihre eige­ne Geschich­te, vom Leben auf den Bau­ern­hö­fen der Ver­gan­gen­heit bis hin zur heu­ti­gen Wert­schät­zung als tech­ni­sches Kulturgut.

„Es ist immer wie­der schön, wenn Alo­is ein Tref­fen orga­ni­siert und so vie­le Fans mit ihren Rari­tä­ten zusam­men­kom­men“, erzählt ein Teil­neh­mer stolz. „Das gemein­sa­me Fah­ren, das Knat­tern der Moto­ren und die gemüt­li­chen Pau­sen machen jedes die­ser Tref­fen zu etwas Besonderem.“

Credit: Wilfried Fischer

Ziel der Aus­fahrt — Hochsteinalm

Das Ziel der Aus­fahrt war die Hoch­stein­alm. Die Stim­mung war aus­ge­las­sen, nicht zuletzt dank der musi­ka­li­schen Beglei­tung der Grup­pe „145er Blech“ aus Alt­müns­ter. Die Musi­ker, Mit­glie­der der ört­li­chen Markt­mu­sik, beglei­te­ten die Aus­fahrt und sorg­ten mit ihren Klän­gen für eine fröh­li­che Atmo­sphä­re. Der Mix aus tra­di­tio­nel­ler Blas­mu­sik und der Begeis­te­rung für his­to­ri­sche Tech­nik erwies sich als per­fek­te Kombination.

„Es ist ein­fach schön, wenn man nach der Fahrt zusam­men­kommt, gut isst und dazu noch tol­le Musik hat“, schwärm­te einer der Teil­neh­mer. „Das macht den Tag unvergesslich.“

Der Duft von Die­sel und das Gefühl der Gemeinschaft

Nach einem lan­gen Tag vol­ler Ein­drü­cke und Erleb­nis­se neig­te sich die Aus­fahrt ihrem Ende zu. Doch bevor die Trak­to­ren wie­der in ihre Scheu­nen und Gara­gen zurück­kehr­ten, fan­den sich die Teil­neh­mer noch zu einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein auf einer pri­va­ten Alm in Alt­müns­ter ein. Bei küh­lem Bier und anre­gen­den Gesprä­chen über ver­gan­ge­ne und zukünf­ti­ge Aus­fahr­ten lie­ßen sie den Tag in ent­spann­ter Atmo­sphä­re ausklingen.

„Jeder, der Zeit und Lust hat, kann sich uns anschlie­ßen und an einer unse­rer Aus­fahr­ten teil­neh­men“, ermu­tigt Alo­is Poll­ham­mer, der Motor und Herz die­ser lei­den­schaft­li­chen Gemein­schaft ist. „Wir freu­en uns immer über neue Gesich­ter und alte Bekann­te. Es geht uns nicht nur um die Trak­to­ren, son­dern auch um das Zusammensein.“

Ein Tag, der in Erin­ne­rung bleibt

Die Aus­fahrt zur Hoch­stein­alm wird den Teil­neh­mern noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben. Ob durch die strah­len­den Kin­der­au­gen beim Anblick der mäch­ti­gen Maschi­nen oder die herz­li­chen Begeg­nun­gen am Weges­rand – die­ser Tag bot alles, was das Herz eines Old­ti­mer-Fans begehrt. Die per­fek­te Mischung aus Tech­nik, Genuss und Gesel­lig­keit ließ kei­ne Wün­sche offen.

Schon jetzt freu­en sich die Old­ti­mer- und Trak­torfans Alt­müns­ter auf das nächs­te Tref­fen, bei dem wie­der gemein­sam zu neu­en Zie­len auf­ge­bro­chen wird. Denn eines ist sicher: Wenn die Trak­to­ren auf­heu­len und der Die­sel­ge­ruch in der Luft liegt, ist das ein Erleb­nis, das ver­bin­det und das noch lan­ge nachklingt.

Bericht und Fotos: Wil­fried Fischer