Am Don­ners­tag­abend sorg­te eine her­an­na­hen­de Gewit­ter­front für eine Sturm­war­nung am Traun­see. Ein Segel­boot mit drei Per­so­nen an Bord wur­de trotz War­nung von der Was­ser­ret­tung in Sicher­heit gebracht. Laut Poli­zei stand der Kapi­tän des Segel­boots unter Drogen.

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag, gegen 17:45 Uhr, wur­de auf­grund eines her­an­na­hen­den Gewit­ters mit Stark­wind am Traun­see eine Sturm­war­nung aus­ge­löst. Um Not­si­tua­tio­nen zu ver­hin­dern, bega­ben sich Boo­te der Was­ser­ret­tung und der Poli­zei auf den See.

Schiffsführer ignoriert Sturmwarnung

Gegen 18:10 Uhr ent­deck­te die Was­ser­ret­tung ein Segel­boot, das mit einem Flau­ten­schie­ber von Alt­müns­ter Rich­tung Gmund­ner­bucht unter­wegs war. An Bord des Boo­tes befan­den sich der 39-jäh­ri­ge Schiffs­füh­rer aus dem Bezirk Gmun­den und zwei Pas­sa­gie­re, die sicht­lich ver­ängs­tigt in der Kajü­te unter Deck saßen. Trotz der War­nung wei­ger­te sich der 39-Jäh­ri­ge, das nächs­te Ufer anzusteuern.

Wasserrettung schleppte das Segelboot in Ortherbucht

Um die Gefah­ren­si­tua­ti­on zu ent­schär­fen, schlepp­te die Was­ser­ret­tung das Segel­boot in die Ort­her­bucht. Der anhal­tend aggres­si­ve Ver­hal­ten des Schiffs­füh­rers mach­te ein Ein­grei­fen der Poli­zei notwendig.

Verdacht auf Suchtmittelbeeinträchtigung

Bei der Kon­trol­le durch die Poli­zis­ten ergab sich ein Ver­dacht auf Sucht­mit­tel­be­ein­träch­ti­gung. Der 39-Jäh­ri­ge wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den gebracht, wo eine kli­ni­sche Unter­su­chung eine Sucht­mit­tel­be­ein­träch­ti­gung sowie Über­mü­dung bestä­tig­te. Meh­re­re Anzei­gen nach dem Schiff­fahrts­ge­setz sowie wegen Ord­nungs­stö­rung wer­den bei der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den erstattet.

Quel­le: LPD OÖ