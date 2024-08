Eine kürz­lich in der Unfall­am­bu­lanz des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums Vöck­la­bruck durch­ge­führ­te anony­me Befra­gung lässt eine hohe Dun­kel­zif­fer von an häus­li­cher Gewalt betrof­fe­nen Frau­en ver­mu­ten. Von den 265 befrag­ten Pati­en­tin­nen im Alter zwi­schen 18 und 80 Jah­ren hat jede Zehn­te ange­ge­ben, dass ihre Ver­let­zung eine Fol­ge häus­li­cher Gewalt sei. Sie­ben Pro­zent haben die Fra­ge, ob es in ihrem Umfeld jeman­den gäbe, der/die ihnen Unbe­ha­gen berei­te, mit ja beant­wor­tet. „Häus­li­che Gewalt wird oft aus Angst oder Scham als Tabu gese­hen, wes­halb sich nur weni­ge an die im Kli­ni­kum eta­blier­te Opfer­schutz­grup­pe wen­den“, sagt die Sozi­al­ar­bei­te­rin Maria Fitzinger.

Opfer­schutz­grup­pen an allen OÖG-Kliniken

Das The­ma Opfer­schutz und Umgang mit Gewalt­op­fern ist der OÖ Gesund­heits­hol­ding seit jeher ein wich­ti­ges Anlie­gen. An allen OÖG-Kli­ni­ken gibt es dafür eigens instal­lier­te Opfer­schutz­grup­pen. Die­se bestehen aus mul­ti­pro­fes­sio­nel­len und inter­dis­zi­pli­nä­ren Teams und ste­hen den Betrof­fe­nen als spe­zi­ell geschul­te und aus­ge­bil­de­te Erst­an­sprech­part­ner zur Ver­fü­gung. Ande­rer­seits sen­si­bi­li­sie­ren sie das medi­zi­ni­sche Per­so­nal in den Kli­ni­ken im Umgang mit Gewalt­op­fern. Mit spe­zi­el­len Online-Trai­nings und fest­ge­leg­ten Hand­lungs­richt­li­ni­en wer­den die Mit­ar­bei­te­rIn­nen zusätz­lich inten­siv geschult und sen­si­bi­li­siert, um Betrof­fe­ne best­mög­lich zu betreu­en und ihnen Schutz und Hil­fe geben zu kön­nen. Auch eine pro­fes­sio­nel­le Spu­ren­si­che­rung und Doku­men­ta­ti­on gehö­ren dazu. Auf Wunsch stel­len die Gewalt­schutz­grup­pen der Kli­ni­ken auch einen ers­ten Kon­takt zu exter­nen Ein­rich­tun­gen her und ste­hen daher mit Orga­ni­sa­tio­nen wir Poli­zei, Gerichts­me­di­zin, Gewalt­schutz­zen­tren, Frau­en­häu­sern, Kin­der­schutz­zen­tren und vie­len mehr in engem Kontakt.