Am Don­ners­tag­nach­mit­tag stürz­te eine 38-jäh­ri­ge Tiro­le­rin beim Abstieg von der Dra­chen­wand und muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Ihr Lebens­ge­fähr­te erlitt einen Schock.

Am 15. August 2024 star­te­ten zwei 38-jäh­ri­ge Tiro­ler eine Wan­de­rung vom Gemein­de­ge­biet Fuschl am See (Salz­burg) aus auf die Dra­chen­wand. Gut aus­ge­rüs­tet began­nen sie gegen 13:00 Uhr ihren Auf­stieg und erreich­ten schließ­lich den Gip­fel. Doch beim Abstieg kam es zu einem uner­war­te­ten Unfall.

Sturz über Felsstufe

Etwa auf Höhe des “Dra­chen­lo­ches” ver­such­te die 38-jäh­ri­ge Frau, mit­hil­fe ihrer Wan­der­stö­cke eine Fels­stu­fe zu über­win­den. Einer ihrer Stö­cke brach jedoch plötz­lich ab, und sie stürz­te etwa zwei Meter nach vor­ne über die Fels­stu­fe. Dabei zog sie sich Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des zu und ver­lor kurz­zei­tig das Bewusstsein.

Sofort­hil­fe und Ber­gung per Hubschrauber

Ihr Lebens­ge­fähr­te sowie wei­te­re Wan­de­rer leis­te­ten umge­hend Ers­te Hil­fe und ver­stän­dig­ten die Ein­satz­kräf­te. Die Ver­letz­te wur­de schließ­lich vom Not­arzt­hub­schrau­ber Chris­to­pho­rus 6 in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus geflo­gen. Ihr Freund, der durch den Vor­fall unter Schock stand, wur­de von den alar­mier­ten Berg­ret­tern sicher ins Tal gebracht.

Quel­le: LPD OÖ