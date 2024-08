Miteinander erfolgreich im Salzkammergut

Nur durch das gute Mit­ein­an­der von Arbeit­neh­mern und Arbeit­ge­bern gelingt es, im Unter­neh­men wirt­schaft­li­che Her­aus­for­de­run­gen zu meis­tern. Ein wesent­li­ches Erfolgs­ge­heim­nis ist dabei, dass alle im Unter­neh­men an einem Strang zie­hen. Das ist umso wich­ti­ger, wenn die Zei­ten schwie­rig sind. Als Zei­chen der Wert­schät­zung für die­sen Ein­satz über­rasch­te der Wirt­schafts­bund Salz­kam­mer­gut die Mitarbeiter:innen der Fir­ma Mayr Schul­mö­bel in Scharn­stein mit einer ver­dien­ten Abküh­lung in Form von Eis.

Bei der Spa­ten­stich­fei­er für das neue Büro­ge­bäu­de der Fir­ma Mayr Schul­mö­bel herrsch­ten hoch­som­mer­li­che Tem­pe­ra­tu­ren. Der Wirt­schafts­bund Salz­kam­mer­gut nutz­te die Gele­gen­heit, um der Beleg­schaft eine klei­ne Abküh­lung mit regio­na­lem Eis zu verschaffen.

Mehr denn je brau­chen Betrie­be Mitarbeiter:innen, um pro­duk­tiv und erfolg­reich zu sein. Jetzt muss es dar­um gehen, Leis­tung zu för­dern und zu hono­rie­ren. Auch in Zukunft müs­sen wir unse­ren Wohl­stand zuerst ver­die­nen, bevor er ver­teilt wird. Wir vom Wirt­schafts­bund set­zen uns dafür ein, dass sich Leis­tung auch wie­der lohnt.

„Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter leis­ten gemein­sam mit ihren Chefs tag­täg­lich einen wert­vol­len Bei­trag zum Erfolg und zur Lebens­qua­li­tät in unse­rer Regi­on. Mit unse­rer Eis-Akti­on bedan­ken wir uns für das Mit­ein­an­der mit die­ser erfri­schen­den Extra­pau­se“, so Mar­tin Ettin­ger, Wirtschaftsbund-Bezirksobmann.

„Wert­schät­zung pas­siert jeden Tag im Klei­nen. Der Wirt­schafts­bund Ober­ös­ter­reich setzt sich dafür ein, dass das Mit­ein­an­der in Ober­ös­ter­reichs Wirt­schaft wei­ter­hin gelebt wird. Denn nur so sind unse­re Betrie­be fit für Zukunft und auch erfolg­reich“, ergänzt Lan­des­ob­frau Doris Hum­mer die Eisaktion.

Foto­credit: OÖVP Salzkammergut