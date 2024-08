Die stv. Gene­ral­se­kre­tä­rin der WKÖ, Mag.a Maria­na Küh­nel, M.A., nutz­te ihren Auf­ent­halt im Salz­kam­mer­gut, um sich über die wirt­schaft­li­che Lage in der Regi­on zu erkun­di­gen. Gemein­sam mit Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank und Bür­ger­meis­ter Franz Eisl stat­te­te sie dem 4‑S­ter­ne-Hotel Bach­mann­gut in St. Wolf­gang einen Besuch ab. Im Mit­tel­punkt der Gesprä­che stand dabei der Arbeits­kräf­te­man­gel in der Bran­che. Fami­lie Hin­ter­ber­ger hat mit dem Bach­mann­gut einen Ort für Erho­lungs­su­chen­de, Sportler:innen und Fami­li­en geschaf­fen, der begeis­tert. Mit einem Kin­der­bau­ern­hof, einem umfang­rei­chen Well­ness­an­ge­bot und luxu­riö­sen Kuschel-Cha­lets wur­den neue tou­ris­ti­sche Maß­stä­be am Wolf­gang­see gesetzt.

Mit der Fa. Instec stand ein wei­te­rer, hoch­in­no­va­ti­ver Betrieb auf dem Pro­gramm, der mit Installations‑, Lüf­tungs- und Elek­tro­tech­nik punk­tet. Geschäfts­füh­rer Andre­as Pölz­gut­ter bau­te das Unter­neh­men bin­nen kur­zer Zeit zu einem Spe­zia­lis­ten für Gebäu­de­tech­nik aus. Mitt­ler­wei­le sind 75 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, vom eige­nen Pla­nungs- bis zu pro­fes­sio­nel­len Umset­zungs­teams, in dem dyna­mi­schen Unter­neh­men beschäftigt.

Auf eine über 7.000-jährige Fir­men­ge­schich­te kann die Sali­nen Aus­tria AG zurück­bli­cken. Der regio­na­le Leit­be­trieb bil­de­te den Schluss­punkt der Betriebs­be­su­che von Maria­na Küh­nel. „Das Salz­kam­mer­gut ist welt­weit die ältes­te Regi­on, in der durch­gän­gig bis in die Gegen­wart pro­du­ziert wird“, ließ Vor­stands­vor­sit­zen­der Peter Unter­sper­ger wis­sen. Seit 1.500 v. Chr. wird berg­män­nisch abge­baut. Heu­te wird moderns­te Tech­nik in der Pro­duk­ti­on des hoch­rei­nen Sie­de­sal­zes ein­ge­setzt. Die The­men, für die sich die Sali­nen Aus­tria AG inter­es­sier­te, waren die Unter­stüt­zung bei Export­fra­gen und die Grün­dung von Nie­der­las­sun­gen im Aus­land. Die Gene­ral­se­kre­tä­rin wur­de mit vie­len For­de­run­gen und Anre­gun­gen sei­tens der Unter­neh­mer­schaft kon­fron­tiert, für die sie sich auf Bun­des­ebe­ne ein­set­zen wird.