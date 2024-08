Die Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag war für die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Alt­müns­ter geprägt von zwei spek­ta­ku­lä­ren Ver­kehrs­un­fäl­len. Bei­de Unfäl­le ereig­ne­ten sich ver­mut­lich auf­grund über­höh­ter Geschwin­dig­keit, doch glück­li­cher­wei­se blie­ben alle Betei­lig­ten, sowie deren Insas­sen unverletzt.

Der ers­te Unfall ereig­ne­te sich kurz nach 22 Uhr. Ein Pkw, der von der Pichl­hof­stra­ße kam, schaff­te die Ein­fahrt in die Groß­alm­stra­ße nicht und krach­te in die Leit­plan­ke. Das Fahr­zeug war so stark beschä­digt, dass eine Wei­ter­fahrt unmög­lich war. Die Feu­er­wehr wur­de alar­miert, um den Wagen zu ber­gen und die Stra­ße wie­der freizugeben.

Noch spek­ta­ku­lä­rer war der zwei­te Unfall, der um 1:23 Uhr die Feu­er­wehr­leu­te aus dem Schlaf riss. Mit dem Ein­satz­stich­wort „PKW steckt in Hecke“ wur­den die Flo­ria­nis zum Ein­satz­ort geru­fen. Ein Mini Cabrio, das von der Bahn­hof­stra­ße kam und in die Markt­stra­ße ein­bie­gen woll­te, ver­lor die Kon­trol­le. Das Fahr­zeug tou­chier­te eine Stra­ßen­la­ter­ne, riss einen Hydran­ten aus der Ver­an­ke­rung und lan­de­te schließ­lich in einer Tujen­he­cke. Bei die­sem Unfall rann­te ein Hund vor Schreck davon und ist seit­dem verschwunden.

In bei­den Fäl­len über­nah­men die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr die Ber­gung der Fahr­zeu­ge und sorg­ten dafür, dass die Ver­kehrs­we­ge schnellst­mög­lich wie­der befahr­bar waren. Für die­se Arbei­ten war es not­wen­dig, die betrof­fe­nen Stra­ßen­zü­ge kurz­zei­tig zu sper­ren. Die beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge wur­den von einem ört­li­chen Abschlepp­un­ter­neh­men abgeholt.

Bericht und Fotos: FF Altmünster