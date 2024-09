Zum ers­ten Mal zu Gast im Stadt­saal Vöck­la­bruck ist die in Tehe­ran gebo­re­ne und auf­ge­wach­se­ne ira­nisch-kana­di­sche Sän­ge­rin Gol­nar Shahyar. Sie lebt seit 2008 in Wien und hat sich in kür­zes­ter Zeit einen Namen als ver­sier­te Vokal­künst­le­rin, Kom­po­nis­tin und Dich­te­rin gemacht. Das Album ‚Tear Drop‘ war 2023 für den ‚Deut­schen Jazz­preis‘ nominiert.

Frei­tag, 11.10.2024, 19.30 Uhr, Stadt­saal Vöcklabruck

GOLNAR SHAHYAR QUINTETT

Songs of Protest & Kindness

Gebo­ren in der Zeit des Golf­kriegs, baut sie tief­grün­dig und tief­be­we­gend musi­ka­li­sche wie kul­tu­rel­le Brü­cken, ver­bin­det Musik mit drän­gen­den sozia­len Anlie­gen. Sie ist in einer Kul­tur auf­ge­wach­sen, in der Frau­en jahr­zehn­te­lang für eine öffent­li­che Stim­me gekämpft haben. Hin­zu kommt der Sta­tus einer Außen­sei­te­rin in West­eu­ro­pa, eine Kul­tur reprä­sen­tie­rend, die oft mit Miss­trau­en betrach­tet wird.

Sie gilt als viel­sei­ti­ge Musi­ke­rin, die Qua­li­tät, Dia­log und per­sön­li­chen Aus­druck sowie das Geschich­ten­er­zäh­len in den Mit­tel­punkt ihrer künst­le­ri­schen Arbeit stellt. Jede Note, die sie singt, ver­strömt pure Magie und offen­bart ihre atem­be­rau­ben­de Kon­trol­le über Rhyth­mus, Melo­die, Ton­hö­he und Klangfärbung.

Ihre letz­te Tour­nee wid­me­te sie vor dem Hin­ter­grund der lau­fen­den Revo­lu­ti­on im Iran dem Slo­gan ‚Woman, Life, Free­dom‘. Mit ihrem Song ‚Tell my mother she has no daugh­ter any­mo­re‘ berühr­te sie Tau­sen­de von Ira­nern im In- und Ausland.

Mit ihrem Quin­tett ist die Mul­ti­in­stru­men­ta­lis­tin und Jahr­tau­send-Stim­me Gol­nar zum ers­ten Mal im Stadt­saal zu Gast.

