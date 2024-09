Ein tra­gi­scher Berg­un­fall ereig­ne­te sich am frü­hen Diens­tag­mor­gen, als ein 66-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Rohr­bach beim Auf­stieg auf den Dach­stein schwer stürz­te. Der erfah­re­ne Berg­stei­ger rutsch­te über ein stei­les Eis­feld am Gro­ßen Gos­auglet­scher knapp 100 Meter ab und zog sich dabei schwe­re Ver­let­zun­gen zu.

Der Berg­stei­ger hat­te bereits am Vor­tag die Ada­mek­hüt­te im Gemein­de­ge­biet von Gos­au erreicht und star­te­te am nächs­ten Mor­gen gegen 06:30 Uhr allei­ne sei­nen Auf­stieg in Rich­tung des 2995 Meter hohen Dach­steins. Nach einem mar­kier­ten Weg über fel­si­ges Gelän­de führ­te sei­ne Rou­te weg­los über den Gro­ßen Gosaugletscher.

Sturz über Blankeis-Feld

Beim Über­stieg vom Glet­scher zur “Obe­ren Wind­lu­cke”, dem Beginn des West­grats in Rich­tung Dach­stein, muss­te der Mann ein stei­les Blan­keis-Feld que­ren. Trotz sei­ner Steig­ei­sen ver­lor er den Halt und stürz­te unkon­trol­liert etwa 100 Meter über das stei­le Eis­feld ab. Dabei über­schlug er sich min­des­tens ein­mal und kam schließ­lich regungs­los in einer aus­ge­schwemm­ten Was­ser­rin­ne im Glet­scher­eis zum Liegen.

Rettungseinsatz durch Seilschaften und Notarzt

Zwei Seil­schaf­ten, bestehend aus ins­ge­samt sechs Per­so­nen, wur­den Zeu­gen des Unfalls. Sie eil­ten dem Ver­un­glück­ten sofort zu Hil­fe, leis­te­ten Ers­te Hil­fe und alar­mier­ten umge­hend die Ein­satz­kräf­te. Der schwer ver­letz­te Berg­stei­ger wur­de nach der Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt mit­tels Tau zum Zwi­schen­lan­de­platz bei der Ada­mek­hüt­te gebracht und anschlie­ßend zur wei­te­ren Behand­lung in ein Kran­ken­haus nach Linz geflogen.

Quel­le: LPD OÖ