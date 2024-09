Am Sams­tag 21.9.2024 ging es bei der Feu­er­wehr Alt­müns­ter heiß her! Es fand der Sicher­heits­tag mit span­nen­den Vor­füh­run­gen und Erklä­run­gen der Ein­satz­fahr­zeu­ge statt. Der Kom­man­dant der Feu­er­wehr Alt­müns­ter BRI Chris­ti­an Gru­ber hat mit sei­nem pro­fes­sio­nel­len Team ver­schie­de­ne Sta­tio­nen auf­ge­baut und es wur­den ver­schie­de­ne Bran­dar­ten wie Fett­brand, bren­nen­de Akkus von Fahr­rä­dern und Lap­top, Mist­kü­bel­brand etc. inklu­si­ve Lösch­vor­gang vor­ge­führt. Dabei gab es für die Besu­cher der Ver­an­stal­tung die Mög­lich­keit, einen Feu­er­lö­scher unter Anlei­tung eines Feu­er­wehr­kol­le­gen selbst beim Lösch­vor­gang zu bedienen.

So konn­ten die Fra­gen: Was mache ich, wenn in den eige­nen vier Wän­den ein Mist­kü­bel brennt, wenn plötz­lich das Fett am Herd zu bren­nen beginnt, ein Akku von Elek­tro­ge­rä­ten, Fahr­rä­dern oder Lap­top Feu­er fängt? Womit kann ich selbst bis zum Ein­tref­fen der Feu­er­wehr den Brand­herd löschen oder zumin­dest ein­däm­men? Das alles wur­de anschau­lich am heu­ti­gen Sicher­heits­tag bespro­chen und prak­tisch geübt. Ein High­light war dabei der Fett­brand­si­mu­la­tor, bei dem ein Topf mit Fett/Öl zum Bren­nen gebracht und dann, was man kei­nes Falls machen darf, mit Was­ser einen Lösch­ver­such gestar­tet wur­de. Die dabei ent­ste­hen­de Explo­si­on des Was­ser­damp­fes erzeugt eine rie­si­ge Stich­flam­me, die im Woh­nungs­be­reich einen Groß­brand ent­ste­hen las­sen wür­de. Die rich­ti­ge Lösung ist bei klei­nem Aus­maß einen Deckel auf das bren­nen­de Gefäß zu geben oder das Ver­wen­den einer Lösch­de­cke. Bei­des ent­zieht die Sau­er­stoff­zu­fuhr und erstickt so die Flam­men im Nu.

Vie­le Besu­cher nutz­ten auch an die­sem Tag die Gele­gen­heit zur Feu­er­lö­scher­über­prü­fung und brach­ten ihre eige­nen Feu­er­lö­scher mit. Eini­ge waren auch ver­al­tet, nicht mehr funk­ti­ons­tüch­tig und muss­ten aus­ge­tauscht oder erneu­ert wer­den. Bei die­ser Gele­gen­heit gab es auch gleich eine Ein­schu­lung an den Feu­er­lö­schern durch Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und Kame­ra­den, die dan­kend ange­nom­men wur­de. Auch war das Inter­es­se an den Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen und Gerä­ten groß, die eben­falls durch das Team der Feu­er­wehr Alt­müns­ter aus­führ­lich erklärt wur­den. Natür­lich macht das vie­le Löschen auch durs­tig und hung­rig. Zur Stär­kung gab es Spei­sen und küh­le Geträn­ke an der Verpflegsbar.

„Wir haben uns bemüht die­se brand­hei­ßen The­men durch unse­re Fach­leu­te vor Ort anschau­lich zur erklä­ren und den Besu­chern die Mög­lich­keit zum Selbst­ein­satz bei den Lösch­ar­bei­ten zu ermög­li­chen. Dies wur­de auch rege ange­nom­men und auch die Gele­gen­heit zur Über­prü­fung der eige­nen Feu­er­lö­scher wur­de reich­lich genützt. Somit haben wir am Sicher­heits­tag unser Ziel und Stre­ben, aus­rei­chend Auf­klä­rung zu betrei­ben, erreicht“, so Kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber im Gespräch.