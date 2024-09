Vom 30.08. bis 01.09.2024 wur­de in Feld­kirch-Gisin­gen der 14. Bun­des­feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb und der 2. VLV Bun­des Fire-Cup aus­ge­tra­gen. 412 Grup­pen bestehend aus über 4.000 Feu­er­wehr­frau­en und Feu­er­wehr­män­nern aus ganz Öster­reich, Frank­reich, Slo­we­ni­en, Liech­ten­stein, Süd­ti­rol und Deutsch­land stell­tem sich dem alle vier Jah­re statt­fin­den­den Bun­des­feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb und ermit­teln im Wett­kampf die schnells­ten Feu­er­weh­ren Öster­reichs. Im Wald­sta­di­on in Feld­kirch-Gin­sin­gen war nicht nur das Wet­ter sehr, es ging auch auf den Bewerbs­bah­nen und beim Staf­fel­lauf sehr heiß her um die begehr­ten Sto­ckerl­plät­ze. Die Bewerbs­grup­pen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck konn­ten auch die­ses Mal wie­der ein beacht­li­ches Ergeb­nis erreichen.

In der Wer­tung Bron­ze A konn­te die Bewerbs­grup­pe Rut­zen­moos 3 (422,64 Punk­te) hin­ter Bad Mühl­la­cken 1 (423,62 Punk­te) und vor St. Mar­tin im Mühl­kreis 1 (422,22 Punk­te) den 2. Platz errei­chen. Zwettl an der Rodl (421,04 Punk­te) und Schwein­segg-Zehet­ner 1 (419,09 Punk­te) erreich­ten die wei­te­ren Rang­plat­zie­run­gen. In der Wer­tung Bron­ze B erreich­te die Bewerbs­grup­pe Red­lei­ten 1 (433,97 Punk­te) den Bun­des­sieg vor Wei­gels­dorf 2 NÖ (426,69 Punk­te) und Reichenfels/St. Peter 1 KT (426,36 Punk­te). In der Wer­tung Sil­ber B konn­te Red­lei­ten 1 (423,60 Punk­te) den 2. Platz und Man­ning 1 (423,33 Punk­te) den 3. Platz hin­ter Weeg OÖ (430,30 Punk­te) errei­chen. Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl: „Um erfolg­reich beim Feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb zu sein, braucht es Ver­trau­en, Gemein­schaft und Kame­rad­schaft, sich in Ober­ös­ter­reich zum Bun­des­feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb zu qua­li­fi­zie­ren, braucht es zusätz­lich noch viel Ehr­geiz, Durch­hal­te­ver­mö­gen und Sport­li­che Höchst­leis­tung! Beim Bun­des­be­werb erfolg­reich zu sein ist die Erfül­lung aller not­wen­di­gen Vor­aus­set­zun­gen aber vor allem ein geleb­tes mit­ein­an­der. Ich bin sehr stolz auf die erreich­ten Leis­tun­gen unse­rer Bewerbs­grup­pen beim Bun­des­feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb!“ Beim 2. VLV Bun­des-Fire-Cup wel­cher am Abend nach dem Bun­des­feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb aus­ge­tra­gen wur­de erreich­te Red­lei­ten 1 den 6. Platz.