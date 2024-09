Bereits im Som­mer 2021 wur­de mit den Arbei­ten für den Um- und Zubau der Volks­schu­le und des Kin­der­gar­tens Neu­kir­chen begon­nen. Das Pro­jekt wur­de in drei Abschnit­ten in Angriff genom­men und pünkt­lich zum Schul­start im Sep­tem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res abge­schlos­sen. Am 27. Sep­tem­ber 2024 ab 14.30 Uhr fin­det das Eröff­nungs­fest statt.

„Die Räu­me sind nun hell und freund­lich und auch am Gang kann das Tages­licht durch die in die Tür­ni­schen inte­grier­ten Sitz­fens­ter schei­nen“, freut sich Volks­schul­di­rek­to­rin Ste­fa­nie Spies­ber­ger. Die gesam­te Gebäu­de­tech­nik wur­de erneu­ert und auf ein Nie­der­tem­pe­ra­tur­heiz­sys­tem umge­stellt. Wand- und Boden­in­stal­la­tio­nen wur­den neu ver­legt, eben­so wur­den die Decken­kon­struk­tio­nen neu gesetzt und mit hoch­wer­ti­gen Lärm­schutz­de­cken und Ein­bau­leuch­ten bestückt. Auch Kin­der­gar­ten und Krab­bel­stu­be freu­en sich über einen groß­zü­gi­gen, anspre­chend gestal­te­ten Außen­be­reich. Dar­über hin­aus wur­de das Dach der Volks­schu­le mit der größ­ten und leis­tungs­stärks­ten Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge der Gemein­de aus­ge­stat­tet. Mit 230 kWp und 50 kWh Strom­spei­cher mit Not­strom­funk­ti­on leis­tet sie den höchs­ten Bei­trag in Sachen CO2-Erspar­nis. „Jetzt fehlt nur noch eine gebüh­ren­de Eröff­nung“, so Alt­müns­ters Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pelzer.

Das Eröff­nungs­fest der Schu­le, des Kin­der­gar­tens und der Krab­bel­stu­be ist am 27. Sep­tem­ber 2024 und beginnt um 14.30 Uhr. Der Fest­akt geht um 15.00 Uhr über die Büh­ne. Als Ehren­gäs­te sind unter ande­rem LH-Stv. Chris­ti­ne Haber­lan­der und der Lei­ter der Päd­ago­gi­schen Abtei­lung der Bil­dungs­re­gi­on Gmun­den-Vöck­la­bruck Robert Thal­ham­mer bestätigt.

Ein­ge­la­den sind alle Bewoh­ner in und um Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl. Die Päd­ago­gin­nen der Volks­schu­le, des Kin­der­gar­tens und der Krab­bel­stu­be, sowie Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer freu­en sich auf zahl­rei­che Gäs­te. Ein Besuch und die Besich­ti­gung loh­nen sich auf jeden Fall!