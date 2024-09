Die Rad­lob­by Vöck­la­bruck lädt am 28. Sep­tem­ber Klein und Groß herz­lich zur nächs­ten “Kidi­cal Mass” ein, um ein Zei­chen für siche­re und kind­ge­rech­te Wege in Vöck­la­bruck zu setzen.

Die meis­ten Kin­der fah­ren ger­ne Rad, doch ist das nicht immer sicher mög­lich. Stra­ßen und Plät­ze sind groß­teils für Autos geplant, sodass dabei oft nur wenig Flä­che zur frei­en Bewe­gung bleibt. Die “Kidi­cal Mass” ist eine Fahr­rad­pa­ra­de durch die Stadt, bei der Kin­der selbst mit­fah­ren kön­nen, um gemein­sam auf die Not­wen­dig­keit von kin­der­taug­li­chen Ver­kehrs­we­gen auf­merk­sam zu machen.

Treff­punkt der “Kidi­cal Mass” ist um 10:00 Uhr beim OKH Vöck­la­bruck. Abfahrt ist um 10:30 Uhr. Stre­cke und Tem­po sind so geplant, dass die jüngs­ten Ver­kehrs­teil­neh­men­den auch mit Lauf­rä­dern gut mit­ma­chen kön­nen. Die Rund­fahrt ist mit ca. 4 km anbe­raumt und endet wie­der beim OKH. Für Ver­pfle­gung ist gesorgt. Kin­der unter zwölf Jah­ren (mit Fahr­rad­prü­fung unter zehn Jah­ren) brau­chen eine Begleit­per­son, um mit­fah­ren zu können.

Velo­bus: Gemein­sam zur Schu­le radeln!

Zu den For­de­run­gen der Rad­lob­by Vöck­la­bruck zäh­len die wei­te­re Rea­li­sie­rung des Rad­haupt­rou­ten­net­zes durch Vöck­la­bruck, ver­kehrs­be­ru­hig­te Zonen vor Schu­len und Kin­der­gär­ten sowie bes­se­re Sicht­bar­keit auf dem Weg dort­hin. Das aktu­el­le Pro­jekt der Rad­lob­by Vöck­la­bruck setzt dort an: Der soge­nann­te Velo­bus, ist eine Fahrt ent­lang einer fest­ge­leg­ten Rou­te, zu fixen Zei­ten an bestimm­ten Punk­ten (Velo­bus-Hal­te­schil­der) an denen sich Schul­kin­der tref­fen und gemein­sam zur Schu­le radeln kön­nen. Ziel­grup­pe der Akti­on sind vor allem Kin­der und Jugend­li­che ab 10 Jah­ren, die ohne Beglei­tung mit dem Fahr­rad unter­wegs sein dürfen.

Infos zum Velo­bus: Die Hal­te­stel­len und genau­en Abfahrts­zei­ten sind auf der Home­page der Rad­lob­by Vöck­la­bruck https://www.radlobby.at/voecklabruck/velobus_vb zu finden.

Cha­ri­ty Cycling am 16. Novem­ber: Team-Anmel­dun­gen gestartet

Nach der zwei­ten erfolg­rei­chen Ver­an­stal­tung letz­tes Jahr, bei der 7.500 € erra­delt wur­den, lädt die Rad­lob­by Vöck­la­bruck am 16. Novem­ber auch wie­der zum Cha­ri­ty Cycling in den Del­ta-Sport­park ein, um gemein­sam für die Mobi­le Pal­lia­tiv­pfle­ge der Hos­piz­be­we­gung Vöck­la­bruck in die Peda­le zu tre­ten. Teaman­mel­dun­gen sind ab sofort mög­lich via: alexander.six@radlobby.at

Mehr Infos zur Rad­lob­by Vöck­la­bruck all­ge­mein sind unter www.facebook.com/radlobbyVB und www.radlobby.at/voecklabruck zu finden.