Durch den über­ra­schend deut­li­chen 6:0‑Erfolg im Sams­tag­spiel gegen UTTC Salz­burg 3 gin­gen die Eben­seer Tisch­ten­nis­spie­ler mit brei­ter Brust in die Sonn­tag­ma­ti­nee gegen Kuchl. In den Rei­hen des Salz­bur­ger Tra­di­ti­ons­ver­eins steht mit Mate Moricz ein ehe­ma­li­ger unga­ri­scher Natio­nal­team­spie­ler, der seit vie­len Jah­ren in der Ein­zel­rang­lis­te ganz oben zu fin­den ist. Auch gegen Eben­see zeig­te er, dass er die­sen Platz nicht so schnell abzu­ge­ben gedenkt. Moricz gewann sei­ne Duel­le souverän.

Auf der Sei­te Eben­sees sorg­ten Micha­el Trink und Neu­zu­gang Lio­nel Stift für zwei Sie­ge, Jonas Prom­ber­ger für einen. Somit stand es nach den Ein­zel­spie­len 5:4 für Eben­see. Das abschlie­ßen­de Dop­pel hat­te nun über Remis oder Erfolg für die Heim­mann­schaft zu ent­schei­den. Das Eben­seer Publi­kum trieb das Dop­pel Trink/Promberger zu sehens­wer­ten Ball­wech­seln und spek­ta­ku­lä­ren Ral­lys gegen Moricz/Blersch. Und wie schon gegen Bie­sen­feld eine Woche davor gin­gen das Dop­pel und somit drei wert­vol­le Punk­te an die SPG muki Eben­see. Die­se ran­giert nun am drit­ten Rang der 2. Tisch­ten­nis-Bun­des­li­ga. Jetzt geht’s für die Mukis in die Fer­ne, bevor am 23. Novem­ber 2024 das nächs­te Heim­spiel gegen Ober­pul­len­dorf ansteht. https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren‑2/tabelle-und-rangliste