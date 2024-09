Die Über­ga­be, Über­nah­me bzw. der Kauf eines bereits bestehen­den Unter­neh­mens ist oft mit vie­len Fra­gen und Pro­ble­men ver­bun­den. Die WKO bie­tet daher eine Nach­fol­ge-Rechts-bera­tung an, die alle damit ver­bun­de­nen The­men­be­rei­che abdeckt. Für Über­ge­be­rIn­nen und Über­neh­me­rIn­nen aus dem Bezirk Gmun­den fin­det der nächs­te Bera­tungs­tag am Do., 31. Okto­ber 2024 in der WKO Bad Ischl bzw. am Do., 7. Novem­ber 2024 in der WKO Gmun­den statt.

Kon­kret gehol­fen wird bei Betriebs­auf­ga­be, Betriebs­über­ga­be sowie Ver­pach­tung oder Schen­kung. In einer per­sön­li­chen Bera­tung durch ein drei­köp­fi­ges Bera­ter­team wer­den das Steu­er­recht, Pen­si­ons- und Sozi­al­ver­si­che­rungs­recht, Gewer­be­recht, Gesell­schafts­recht, Erbrecht und das Miet­recht behan­delt und eine für den Kun­den maß­ge­schnei­der­te Lösung erarbeitet.

Die Bera­tung kos­tet nach Abzug von För­der­mit­teln 125 Euro. Bei Inter­es­se bit­ten wir um tele­fo­ni­sche Anmel­dung bei der WKO Bad Ischl unter der Num­mer 05–90909-5301, Hr. Prom­ber­ger oder per Email: bad-ischl@wkooe.at