In Aurach am Hon­gar stan­den in der Nacht auf Sonn­tag die Ein­satz­kräf­te bei einer Such­ak­ti­on nach einer abgän­gi­gen Per­son im Einsatz

Eine Frau galt ers­ten Infor­ma­tio­nen nach als abgän­gig. Die Ein­satz­kräf­te von zumin­dest drei Feu­er­weh­ren stan­den bei der Such­ak­ti­on im Ein­satz. Meh­re­re Trupps der Feu­er­weh­ren such­ten das Gemein­de­ge­biet ab, nach knapp ein­stün­di­ger Suche konn­te die Abgän­gi­ge dann auf der L1267 Aura­cher Stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Aurach am Hon­gar auch ange­trof­fen wer­den. Nach der Über­ga­be der Per­son an die Poli­zei war die Such­ak­ti­on somit erfolg­reich erledigt.

Quel­le: laumat.at