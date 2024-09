Der Ver­ein steckt mit sei­nen knapp zwei Jah­ren seit Grün­dung qua­si noch in den Kin­der­schu­hen, eini­ge Mit­glie­der konn­ten aber bereits ers­te Erfah­run­gen auf inter­na­tio­na­len Kunst­mes­sen und Aus­stel­lun­gen im Aus­land sam­meln. Das Zen­trum gemein­sa­mer Aus­stel­lun­gen, wie dem Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer und eini­ger Cha­ri­ty Ver­nis­sa­gen lag bis dato am Traun­see. Ers­te Ver­net­zun­gen mit ande­ren Künst­le­rin­nen und Künst­lern aus Ober­ös­ter­reich erga­ben sich im Vor­feld der POTEN­TI­ALS OÖ Kunst­mes­se, die ihre Pre­mie­re Ende August im Tos­ca­na Con­gress Cen­ter in Gmun­den hatte.

Die­sen neu­en Schwung nutz­ten fünf Mit­glie­der des Ver­eins und zwei Kol­le­gin­nen aus OÖ Kunst­ver­ei­nen und reich­ten ihre Wer­ke als Gmund­ner Kunst­ver­ein auf der ARTe Wies­ba­den, einer jähr­lich statt­fin­den­den inter­na­tio­na­len Kunst­mes­se in Deutsch­land ein. Im Früh­jahr kam die Infor­ma­ti­on, dass alle sie­ben Kunst­schaf­fen­den zuge­las­sen wur­den. Neben Hei­di Cig­ler, Mat­thi­as Kret­schmer, Inge Kreu­zer, Ger­lin­de Stro­pek und Gün­ther Wim­mer (Gmund­ner Kunst­ver­ein) stel­len auch Doris Breu­er (Euro­päi­scher Kunst­kreis) und Manue­la Eiben­stei­ner (Alt­stadt Ate­lier Frei­stadt) von 13. – 15. Sep­tem­ber ihre Wer­ke im Rhein­Main Con­gress­Cen­ter in der Hes­si­schen Lan­des­haupt­stadt aus. Neben Por­traits, abs­trak­ten und expres­si­ven Wer­ken ergän­zen auch Assem­bla­gen und LED-beleuch­te­te Wer­ke das Port­fo­lio am Mes­se­stand des Gmund­ner Kunstvereins.

Der Ver­ein wird auch wei­ter­hin in den kom­men­den die bei­den wich­tigs­ten Pro­jek­te, den Gmund­ner Kunst­spa­zie­rer und den Gmund­ner Kunst­ka­len­der fort­füh­ren. Es ist aber auch ein län­ger­fris­ti­ges Ziel, die Künst­le­rin­nen und Künst­ler in ihrer Lauf­bahn zu för­dern und zu unter­stüt­zen. Neben der POTEN­TI­ALS OÖ ist die ARTe Wies­ba­den bereits die zwei­te Kunst­mes­se in die­sem Jahr, an der Kunst­schaf­fen­de als Mit­glie­der des Ver­eins ein­rei­chen und auch zuge­las­sen wur­den. Die Ver­net­zung mit ande­ren Kunst­ver­ei­nen ist ein wei­te­rer wich­ti­ger Schritt, der ver­folgt wird.

Seit dem Jahr der Kul­tur­haupt­stadt 2024 kam eine ganz neue Dyna­mik in die hei­mi­sche Kunst­sze­ne, schau­en wir, dass die­se auch wei­ter­hin Früch­te trägt.

Wei­te­re Infos unter: www.arte-kunstmesse.de/wiesbaden