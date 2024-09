Die ers­te regio­na­le Kli­ma­ga­la in Schwa­nen­stadt am 13.9. stieß, trotz Dau­er­re­gen, auf reges Inter­es­se. Fei­er­lich eröff­net wur­de der Abend von Natio­nal­rat Ralph Schall­mei­ner und der Schwa­nen­städ­ter Bür­ger­meis­te­rin Doris Stau­din­ger. Auch Sci­ence Bus­ter Mar­tin Moder bahn­te sich, allen Wet­ter­ka­prio­len zum Trotz, den Weg in den Stadt­saal. Dort brach­te er dem Publi­kum näher, wie wir das Wun­der der mensch­li­chen Gene­tik nut­zen kön­nen, um wie­der­um der Kli­ma­kri­se zu trot­zen – oder eben auch nicht. Er beleuch­te­te in sei­nem Vor­trag „Kli­ma­kri­se end­lich gelöst“ eben­so pro­vo­kant wie humor­voll Abwe­ge des „gene­ti­schen“ Kli­ma­schut­zes. Er mal­te bild­haft aus, wie ein Mensch aus­se­hen müss­te, der sich von Pho­to­syn­the­se ernährt. Oder schil­der­te, ob es hel­fen könn­te, uns gene­tisch klein zu züch­ten. Durch die absur­de wis­sen­schaft­li­che Beweis­füh­rung wur­de deut­lich, dass an „ech­tem“ Kli­ma­schutz in der Gesell­schaft kein Weg vorbeiführt.

Pas­send dazu wur­de im Anschluss ein bun­ter Mix von Initia­ti­ven vor­ge­stellt, die in unse­rer Regi­on den Kli­ma­schutz-Gedan­ken erfolg­reich auf­grei­fen: Hier wur­den der Velo­bus der Rad­lob­by Vöck­la­bruck, das regio­na­le E‑Carsharing Ange­bot und eine neue Mit­fahr­platt­form für die Regi­on prä­sen­tiert. Aber auch Initia­ti­ven wie die Green Events der Bür­ger­korps­ka­pel­le Regau, die nach­hal­ti­ge Schul­klei­dung des Bun­des-gym­na­si­ums Vöck­la­bruck, Erneu­er­ba­re Ener­gie­ge­mein­schaf­ten, Sola­wis, Food­Coops, Repa­ra­tur-Cafés der Offe­nen Tech­no­lo­gie­la­bo­re oder das nach­hal­ti­ge Wohn­pro­jekt Bele­hof stell­ten sich vor. Als künf­ti­ger Motor, um noch mehr die­ser Initia­ti­ven in der Regi­on zu för­dern, wur­de das Inno­va­ti­ons­netz­werk „Stell dir vor Labor“ präsentiert.

Den fei­er­li­chen Abschluss bil­de­te die Ver­lei­hung des ers­ten Cli­ma­te Youth Awards der Regi­on Vöck­la-Ager. Die­ser ging an Lukas Hin­ter­eg­ger aus Schwa­nen­stadt für sei­nen Kurz­vi­deo-Bei­trag über die Aus­wir­kun­gen von Plas­tik auf die Umwelt und Gesund­heit und über den mög­li­chen Lösungs­an­satz von Unver­packt-Läden. Hier wer­den Lebens­mit­tel mit selbst mit­ge­brach­ten Leer­ge­bin­den abge­packt. Noch gibt es kei­nen Unver­packt-Laden in unse­rer Regi­on, aber womög­lich war der Cli­ma­te Youth Award ein Anstoß dafür.

Ver­an­stal­ter die­ses Green Events waren die KEM und LEA­DER-Regi­on Vöck­la-Ager, in Koope­ra­ti­on mit der Stadt­ge­mein­de Schwa­nen­stadt und dem Land OÖ.