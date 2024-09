Beim dies­jäh­ri­gen Lan­des­cup Anfang Sep­tem­ber konn­ten die Nach­wuchs­sprin­ge­rin­nen und Sprin­ger vom NTS Salz­kam­mer­gut durch ihre tol­len Leis­tun­gen über­zeu­gen und waren dadurch ganz oben in der Rang­lis­te zu finden.

Bei hei­ßem Wet­ter zeig­ten schon die Jüngs­ten schö­ne Sprün­ge und wur­den durch ihre star­ke Lauf­leis­tung in der Kom­bi­na­ti­on mit Trepp­chen­plät­zen belohnt.

Auf der HS 15 Schan­ze fin­det man Romy Pogo­da (Zwei­te), Felix Lich­ten­eg­ger (Drit­ter) und Lukas Rei­ter (Vier­ter) ganz oben. Bei der End­wer­tung der Kom­bi­na­ti­on tausch­ten Felix und Lukas die Plätze.

Die Kom­bi­na­ti­on scheint die größ­te Stär­ke unse­rer jun­gen Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten zu sein. Durch star­ke Lauf­leis­tun­gen fin­det man die Sport­le­rin­nen und Sport­ler fast aus­schließ­lich ganz oben.

So konn­ten Sebs­ti­an Rei­ter, Lorenz Pod­lip­nik, Gabri­el Füh­rer und Stein­mau­rer Lau­re in ihren Klas­sen jeweils sie­gen. Eben­so zeig­ten Leo Pogo­da (Drit­ter beim Sprin­gen) und Jakob Que­hen­ber­ger (Sechs­ter) ihr Kön­nen. Auch am zwei­ten Tag konn­ten der NTS Nach­wuchs durch star­ke Leis­tun­gen überzeugen.

Der Lan­des­cup war nicht nur auf Grund die­ser ein­drucks­vol­len Erfol­ge des Nach­wuch­ses, son­dern auch wegen der guten Orga­ni­sa­ti­on mit vie­len Hel­fern ein gelun­ge­nes Event, so Erich Peer, Obmann des ASVÖ Nor­dic Teams Salzkammergut.

Detail­lier­te Ergeb­nis­se auf www.nordicskiteam.at