Die Natur­freun­de Bad Ischl haben einen bedeu­ten­den Schritt in ihrer Ver­eins­ge­schich­te getan. Mit dem Umbau der Bleck­wand­hüt­te inves­tie­ren sie die beein­dru­cken­de Sum­me von 2.000.000 Euro – die größ­te Inves­ti­ti­on, die der Ver­ein je getä­tigt hat. Die­ses Pro­jekt mar­kiert einen Mei­len­stein für die Natur­freun­de und unter­streicht ihr Enga­ge­ment für nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus und Umweltschutz.

Die Bedeu­tung die­ser Inves­ti­ti­on wur­de durch die Anwe­sen­heit zahl­rei­cher Ehren­gäs­te unter­stri­chen, die am Spa­ten­stich teil­nah­men. Zu den Gäs­ten zähl­ten unter ande­rem Andre­as Schie­der- der Vor­sit­zen­de der Natur­freun­de Öster­reich, Chris­ti­an Dornau­er- Geschäfts­füh­rer der Natur­freun­de Ober­ös­ter­reich, Patrick De Bet­tin- Direk­tor des Wolf­gang­see Tou­ris­mus, sowie Man­fred Spitz­bart-Lan­des­hüt­ten­re­fe­rent. Die­se hoch­ran­gi­gen Per­sön­lich­kei­ten zeig­ten mit ihrer Anwe­sen­heit die Wert­schät­zung für das Pro­jekt und die Natur­freun­de Bad Ischl.

Ein beson­de­res Augen­merk beim Bau der Bleck­wand­hüt­te liegt auf der umwelt­scho­nen­den Umset­zung des Pro­jekts. Dies zeigt sich unter ande­rem in der Errich­tung einer eige­nen Klär­an­la­ge auf dem Ver­eins­grund­stück. Die­se Anla­ge ist so kon­zi­piert, dass sie das behan­del­te Was­ser in Trink­was­ser­qua­li­tät wie­der in die Umwelt zurück­führt. Die­ser Aspekt des Pro­jekts unter­streicht das Bewusst­sein der Natur­freun­de für nach­hal­ti­ge Bau­wei­sen und den Schutz der Umwelt, die sie seit jeher pfle­gen und fördern.

Der Spa­ten­stich am heu­ti­gen Tag sym­bo­li­siert den Beginn eines neu­en Kapi­tels für die Natur­freun­de Bad Ischl. Es ist ein Mei­len­stein, der nicht nur den Ver­ein, son­dern auch die Regi­on prä­gen wird. Beson­de­rer Dank gilt den regio­na­len Fir­men, die an der Pla­nung und Umset­zung des Pro­jekts betei­ligt sind. Sie haben sich den spe­zi­el­len Bedin­gun­gen der Bau­um­ge­bung mit gro­ßem Enga­ge­ment und Pro­fes­sio­na­li­tät ange­passt. Auch den Nach­barn des Grund­stücks gebührt Dank für ihre Zusammenarbeit.

Die Natur­freun­de Bad Ischl zei­gen mit die­sem Pro­jekt ein­mal mehr, dass sie sich nicht nur der För­de­rung des Natur­er­leb­nis­ses, son­dern auch dem Erhalt und Schutz der Umwelt ver­pflich­tet füh­len. Die neue Bleck­wand­hüt­te wird ein Aus­hän­ge­schild für nach­hal­ti­gen Alpen­tou­ris­mus sein und eine Berei­che­rung für alle, die die Schön­heit der Regi­on erle­ben wollen.