In einer dra­ma­ti­schen Ver­fol­gungs­jagd quer durch Ober­ös­ter­reich gelang es der Poli­zei, einen flüch­ti­gen Straf­ge­fan­ge­nen fest­zu­neh­men. Der 18-jäh­ri­ge, der zuvor sei­ne Fuß­fes­sel gewalt­sam ent­fernt hat­te, wur­de nach einem Flucht­ver­such schließ­lich am Bade­see in Regau gefasst.

Am spä­ten Abend des 30. August 2024 führ­ten Poli­zis­ten in Wels Len­ker- und Fahr­zeug­kon­trol­len durch. Gegen 23:40 Uhr ver­such­ten sie, ein Fahr­zeug im Bereich der B1/Uhlandstraße anzu­hal­ten. Doch statt anzu­hal­ten, beschleu­nig­te der Len­ker und flüch­te­te in Rich­tung Marchtrenk.

Die Ver­fol­gung führ­te die Poli­zis­ten auf die A25 und wei­ter auf die A1 in Rich­tung Salz­burg. Bei All­ha­ming ver­ließ der PKW die Auto­bahn und fuhr in Rich­tung Weiß­kir­chen an der Traun. Plötz­lich hielt das Fahr­zeug an, und drei Män­ner spran­gen her­aus, um in ein angren­zen­des Feld zu fliehen.

Schreiende Mädchen blieben zurück

Im Fahr­zeug blie­ben zwei schrei­en­de Mäd­chen zurück, die den Poli­zis­ten wert­vol­le Hin­wei­se gaben. Einer der Män­ner sei ein 18-jäh­ri­ger flüch­ti­ger Straf­ge­fan­ge­ner aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, der sei­ne Fuß­fes­sel am 26. August 2024 gewalt­sam ent­fernt hatte.

Der PKW, wie sich her­aus­stell­te, war unbe­fugt in Betrieb genom­men wor­den. Trotz sofort ein­ge­lei­te­ter Fahn­dung, bei der auch ein Hub­schrau­ber aus Salz­burg zum Ein­satz kam, konn­ten die Män­ner nicht gefasst werden.

Fluchtversuch am Badesee

Einen Tag spä­ter erhielt die Poli­zei einen Hin­weis auf den mög­li­chen Auf­ent­halts­ort des 18-Jäh­ri­gen im Bereich des Bade­sees Regau. Als die Poli­zei am 31. August 2024 vor Ort ein­traf, ver­such­te der Gesuch­te erneut zu flie­hen – dies­mal ins Wasser.

Unbe­ein­druckt von der Auf­for­de­rung der Poli­zei, ste­hen­zu­blei­ben, schwamm der jun­ge Mann zum gegen­über­lie­gen­den Ufer. Die Poli­zei umstell­te den See, und nach einem erschöp­fen­den Schwimm­ver­such gab der 18-Jäh­ri­ge schließ­lich auf und ließ sich wider­stands­los festnehmen.

Weitere Entwicklungen

Auch ein zwei­ter Ver­däch­ti­ger, ein 20-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, wur­de am glei­chen Tag im Bereich des Wel­ser Haupt­bahn­hofs fest­ge­nom­men und zum Vor­fall befragt. Der drit­te Ver­däch­ti­ge ist wei­ter­hin auf der Flucht, sein Auf­ent­halts­ort ist der­zeit unbe­kannt, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ