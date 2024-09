Von 6. bis 8. Sep­tem­ber ver­wan­del­te sich der Stadt­platz von Gmun­den in ein Para­dies für Fein­schme­cker. Der Street­food Mar­ket lock­te mit rund 25 Stän­den, die eine brei­te Palet­te an Köst­lich­kei­ten anbo­ten, zahl­rei­che Besu­cher an den Traunsee.

Schon beim Betre­ten des Mark­tes spür­te man die beson­de­re Atmo­sphä­re, die durch strah­len­den Son­nen­schein und das fröh­li­che Trei­ben der Gäs­te geprägt war. Vor der beein­dru­cken­den Kulis­se des mäch­ti­gen Traun­steins konn­ten die Besu­cher ihre Gau­men ver­wöh­nen las­sen. Ob Bur­ger, Hot Dogs, fri­sche Kar­tof­fel­va­ria­tio­nen oder zar­tes Chi­cken – für jeden Geschmack war etwas dabei. Doch auch exo­ti­sche Spei­sen aus fer­nen Län­dern, wie zum Bei­spiel indi­sche Cur­rys oder thai­län­di­sche Gerich­te, fan­den gro­ßen Anklang bei den Gästen.

Die Viel­falt des Ange­bots spie­gel­te sich auch in der bunt gemisch­ten Besu­cher­grup­pe wider. Ob Fami­li­en, Freun­des­grup­pen oder Tou­ris­ten – alle genos­sen die ent­spann­te Atmo­sphä­re und das köst­li­che Essen. Die Stän­de waren stets gut besucht, und über­all sah man fröh­li­che Gesich­ter, die sich über ihre kuli­na­ri­schen Ent­de­ckun­gen austauschten.

Ein beson­de­res High­light war der Genuss eines Gla­ses Wein oder eines küh­len Biers, das den Besuch des Mark­tes per­fekt abrun­de­te. Vie­le Gäs­te nutz­ten die Gele­gen­heit, sich an den bereit­ge­stell­ten Sitz­ge­le­gen­hei­ten nie­der­zu­las­sen und die Son­ne zu genie­ßen, wäh­rend sie ihren Gau­men­freu­den nachgingen.

Der Street­food Mar­ket war nicht nur eine kuli­na­ri­sche Berei­che­rung für Gmun­den, son­dern auch ein belieb­ter Treff­punkt für Men­schen aus der Regi­on und dar­über hin­aus. Hun­der­te bes­tens gelaun­te Besu­cher tru­gen zur fröh­li­chen Stim­mung bei, die das gesam­te Wochen­en­de prägte.

Abschlie­ßend lässt sich sagen, dass die Ver­an­stal­tung ein vol­ler Erfolg war. Der Street­food Mar­ket bot eine genuss­vol­le Aus­zeit und zeig­te ein­mal mehr, wie sehr die Stadt Gmun­den mit ihrer male­ri­schen Kulis­se und herz­li­chen Gast­freund­schaft punk­ten kann.