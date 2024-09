Das WIFI Bad Ischl bie­tet eine Vor­be­rei­tung auf die Taxi­len­ker­prü­fung an. Dabei han­delt es sich um vier Aben­de (jew. 18 – 22 Uhr), in denen Inhal­te wie Ver­kehrs­geo­gra­phie OÖ, Betriebs­ord­nung, Taxi­ta­rif Stvo, Arbeits­recht und Kon­flikt­be­wäl­ti­gung ver­mit­telt wer­den. Über die Vor­aus­set­zun­gen für den Antritt zur Prü­fung infor­miert Fr. Alex­an­dra Egger-Syd­ler (T 05–90909-5300). Sie nimmt auch ger­ne Kurs­an­mel­dun­gen ent­ge­gen. Kurs­ter­mi­ne: 18.11. bis 21.11.2024, Mo bis Do 18 bis 22 Uhr.