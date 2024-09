Die Jubi­lä­ums-Berg­mes­se auf dem Traun­stein nahm am Sonn­tag ein tra­gi­sches Ende. Chris­ti­an Öhler, der Stadt­pfar­rer von Bad Ischl, brach beim Abstieg zusam­men und ver­starb spä­ter im Krankenhaus.

Chris­ti­an Öhler, Pfar­rer in der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl und begeis­ter­ter Wan­de­rer, führ­te am Sonn­tag­vor­mit­tag die 75. Traun­stein­mes­se durch. Die Mes­se fand beim Gip­fel­kreuz am Traun­stein statt, von wo aus er kurz nach der Ver­an­stal­tung den Abstieg antrat. Ursprüng­lich plan­te er, einen Zwi­schen­stopp auf der Hüt­te ein­zu­le­gen, um sich zu erho­len, ver­zich­te­te jedoch dar­auf, da er einen Ter­min am See wahr­neh­men wollte.

Zusam­men­bruch wäh­rend des Abstiegs

Beim Abstieg über den Mai­ralm­steig ver­letz­te sich Öhler zunächst leicht und wur­de von einer Beglei­te­rin ver­sorgt. Anschlie­ßend such­te er im Schat­ten eine Erho­lungs­mög­lich­keit, kol­la­bier­te jedoch wenig spä­ter. Die extre­me Hit­ze am Sonn­tag­mit­tag dürf­te zu den Herz-Kreis­lauf­be­schwer­den bei­getra­gen haben, die zum Zusam­men­bruch führ­ten. Es wird ver­mu­tet, dass ein Herz­in­farkt die Ursa­che war.

Ret­tungs­ein­satz und Trans­port ins Krankenhaus

Unmit­tel­bar nach dem Zusam­men­bruch began­nen Anwe­sen­de mit den Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hof bei Mond­see wur­de umge­hend alar­miert und traf schnell am Unfall­ort ein. Der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 wur­de eben­falls akti­viert und brach­te Öhler um 12:50 Uhr in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Wels. Trotz inten­si­ver Bemü­hun­gen der Ret­tungs­kräf­te konn­te ihm im Kran­ken­haus kei­ne Hil­fe mehr geleis­tet wer­den, und er ver­starb noch am sel­ben Tag.