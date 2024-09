Ein 52-jäh­ri­ger deut­scher Wan­de­rer erlitt am 01. Sep­tem­ber 2024 wäh­rend des Auf­stiegs auf den Traun­stein in Gmun­den Herz-Kreis­lauf­be­schwer­den. Dank eines schnel­len Not­rufs konn­te er rasch per Hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus gebracht werden.

Der Wan­de­rer war am Vor­mit­tag auf dem Weg zum Gip­fel des Traun­steins, als er im obe­ren Bereich des Auf­stiegs­we­ges plötz­lich Herz-Kreis­lauf­pro­ble­me bekam. Trotz der Beschwer­den gelang es ihm, sich bis zum nahe­ge­le­ge­nen Traun­stein­haus zu schlep­pen, wo er schließ­lich zusammenbrach.

Schnel­le Hil­fe durch Berg­ret­tung und Hubschrauber

Anwe­sen­de Wan­de­rer reagier­ten sofort und setz­ten einen Not­ruf ab. Der Berg­ret­tungs­dienst sowie der Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 wur­den umge­hend alar­miert. Die Besat­zung des Hub­schrau­bers traf gegen 12:50 Uhr beim Traun­stein­haus ein und konn­te den erkrank­ten Wan­de­rer aufnehmen.

Trans­port ins Krankenhaus

Der Mann wur­de nach der Erst­ver­sor­gung direkt ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geflo­gen, wo er wei­ter medi­zi­nisch betreut wird. Dank der schnel­len Reak­ti­on der Ret­tungs­kräf­te konn­te der Wan­de­rer recht­zei­tig in ärzt­li­che Obhut gebracht werden.

Quel­le: LPD OÖ