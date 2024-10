Poli­zei­kon­trol­len führ­ten am 1. Okto­ber 2024 zu einem extre­men Geschwin­dig­keits­ver­stoß auf der Gam­per­ner Stra­ße bei Neu­kir­chen an der Vöck­la. Ein 28-jäh­ri­ger Pkw-Len­ker wur­de mit 128 km/h gemes­sen – in einer 30er-Zone.

Am frü­hen Abend des 1. Okto­ber 2024 führ­ten Poli­zis­ten im Gemein­de­ge­biet von Neu­kir­chen an der Vöck­la Geschwin­dig­keits­mes­sun­gen durch, als ihnen ein Pkw auf der Gam­per­ner Stra­ße auf­fiel. Der Fah­rer, ein 28-jäh­ri­ger Nord­ma­ze­do­ni­er aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, igno­rier­te eige­nen Anga­ben zufol­ge die dort gel­ten­de 30-km/h‑­Be­schrän­kung und wur­de mit einer Geschwin­dig­keit von 128 km/h erfasst – mehr als das Vier­fa­che des Erlaubten.

Führerscheinentzug und Fahrzeugbeschlagnahmung

Die Poli­zei zog den Len­ker sofort aus dem Ver­kehr. Sein Füh­rer­schein wur­de an Ort und Stel­le ent­zo­gen, und das Fahr­zeug vor­läu­fig beschlag­nahmt. Der 28-Jäh­ri­ge wird bei der Bezirks­haupt­mann­schaft Vöck­la­bruck angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ