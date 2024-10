Franz Ame­ring, Geschäfts­füh­rer von tipp-topp Instal­la­tio­nen in Vorch­dorf, fei­er­te sei­nen 60. Geburts­tag. Seit über 20 Jah­ren führt Franz Ame­ring sei­nen Instal­la­ti­ons­be­trieb mit gro­ßem Erfolg und hoher Fach­kom­pe­tenz. Sein Unter­neh­men hat sich in die­ser Zeit zu einer fes­ten Grö­ße in der Regi­on ent­wi­ckelt, und Ame­ring ist als ver­läss­li­cher Part­ner für zahl­rei­che Kun­den in und um Vorch­dorf bekannt.

Als beson­de­re Aner­ken­nung für sei­ne Ver­diens­te, sowie sein lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment im Bezirks­stel­len­aus­schuss über­reicht Mar­tin Ettin­ger, WKO-Bezirks­stel­len­ob­mann im Bezirk Gmun­den, Franz Ame­ring den Juli­us Raab Award. Die­se Aus­zeich­nung wür­digt sei­ne her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen, sei­nen unter­neh­me­ri­schen Erfolg sowie sei­nen uner­müd­li­chen Ein­satz für die Gemeinschaft.

Neben sei­nem beruf­li­chen Ein­satz ist Franz Ame­ring in der Gemein­de­ar­beit und dem Ver­eins­le­ben von Vorch­dorf stark enga­giert. Mit sei­ner Mit­glied­schaft in zahl­rei­chen Ver­ei­nen, dar­un­ter beson­ders her­vor­zu­he­ben sein Enga­ge­ment im Wer­be­ring Vorch­dorf, leis­tet er einen wesent­li­chen Bei­trag zum sozia­len und wirt­schaft­li­chen Leben der Gemein­de. Sei­ne Lei­den­schaft für das Gemein­wohl und sei­ne akti­ve Mit­ar­beit in den unter­schied­lichs­ten Berei­chen machen ihn zu einer Stüt­ze der Region.