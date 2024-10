In den ver­gan­ge­nen zwei Mona­ten wur­den an vier Sams­ta­gen ins­ge­samt 93 Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und ‑kame­ra­den erfolg­reich im Bereich Ver­kehrs­re­ge­lung im Ein­satz aus­ge­bil­det. Die­se Aus­bil­dung, durch­ge­führt von der Poli­zei, ist von gro­ßer Bedeu­tung, um die Sicher­heit der Ein­satz­kräf­te im Ernst­fall zu gewähr­leis­ten. Der theo­re­ti­sche Teil der Schu­lung wur­de in den Feu­er­wehr­häu­sern von Revier­in­spek­tor Mar­tin Leit­ner und Grup­pen­in­spek­tor Chris­ti­an May­er­ho­fer ver­mit­telt. Dabei wur­den die recht­li­chen Grund­la­gen und Ver­hal­tens­re­geln für den siche­ren Umgang mit dem Ver­kehr im Ein­satz bespro­chen. Im Anschluss dar­an erfolg­te die prak­ti­sche Anwen­dung auf aus­ge­wähl­ten Stra­ßen­ab­schnit­ten, wo die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer das Erlern­te unter rea­li­täts­na­hen Bedin­gun­gen üben konn­ten. Alle 93 Feu­er­wehr­mit­glie­der haben die Aus­bil­dung erfolg­reich abge­schlos­sen und sind nun für die Ver­kehrs­re­ge­lung wäh­rend Ein­sät­zen qua­li­fi­ziert. Ein beson­de­rer Dank gilt den Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Redl, Püh­ret, See­wal­chen und Regau für die Bereit­stel­lung der Räum­lich­kei­ten sowie den bei­den Poli­zis­ten für ihre Bereit­schaft, die­se wich­ti­ge Schu­lung durchzuführen.